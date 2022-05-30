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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 5 أشخاص خطفوا مواطنا استأجر سيارتين ونزع جهاز التتبع منهما بالقاهرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص في اتهامهم باختطاف مواطن واحتجازه بسبب خلافات مالية.

وكشفت التحقيقات الأولية، ان قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، يفيد باختطاف شقيقه- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، من قِبل مجهولين، وأغلق هاتفه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى مكان تواجد المجني عليه، حيث كان مُحتجزا بمقر إحدى شركات تأجير السيارات، كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة. 

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المجنى عليه، وبصحبته 5 أشخاص- لـ2 منهم معلومات جنائية- وجميعهم مقيمون في محافظة القاهرة. 

وبمواجهة 2 من المتهمين أقرا بأنه نظراً لقيام المجنى عليه باستئجار السيارتين ملكهما دون سداد قيمتهما الإيجارية، وكذا فك جهاز التتبع منهما؛ لمنعهما من تتبعه، ما أثار حفيظتهما؛ فخططا لاستدراجه واختطافه ،لإجباره على إعادة السيارتين، والتحصل منه على قيمتهما الإيجارية، وعلى إثر ذلك استعانا بباقي المتهمين لاستدراج المجنى عليه واختطافه، واحتجازه بالشركة ملك أحدهم والتعدي عليه بالضرب، كما أيد باقي المتهمين أقوالهما. 

وبسؤال المجنى عليه؛ أيد ما سبق، واتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب.

واتخذت الإجراءات القانونية.

محافظة القاهرة مدينة نصر قسم شرطة النزهة قسم شرطة مدينة نصر أول

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