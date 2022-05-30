السيارات: تقليص كمية السيارات من الشركات الأم أدى لأزمة السوق في مصر

أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك معوقات في امدادات شركات السيارات خارج مصر وتم تقليص كمية السيارات مع الشركات الأم لدى الوكلاء بسبب الظروف العالمية ما أدى إلى أزمة سوق السيارات في مصر.

وأضاف علاء السبع، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الزام الوكلاء بتسليم السيارات إلى الحاجزين سيتسبب في خسارة الوكلاء خسائر فادحة، قائلا: "أقل خسائر للوكيل 50 الف جنيه في سعر السيارة".

وتابع: "في وكلاء دفعوا ثمن السيارات بالكامل للشركات الأم ولم تستلم السيارات المتفق عليها وبعد ما اكتفت الشركات الأم على طلبات معينة بكماليات معينة حصل ازمة".