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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لحذف رسالة تم إرسالها على تطبيق iMessage لهواتف أيفون

أسهل طريقة لحذف
أسهل طريقة لحذف رسالة تم إرسالها على تطبيق iMessage

يعتبر تطبيق iMessage من أفضل تطبيقات المراسلة على هاتف آيفون iPhone، لكنه  للأسف لا يحتوي على نفس الميزات بشكل دقيق. ومن أبرز الأشياء المزعجة  هو عدم القدرة على الرجوع في إرسال رسالة بطريق الخطأ إلى شخص ما.

 

وبحسب موقع howtogeek التقني إنه بمجرد أن تظهر جملة "تم التسليم" Delivered التي تظهر أسفل الرسالة، فلا يمكن إلغاء إرسالها حتى في حالة إذا لم تتم قراءتها بعد لذلك هناك حيلة يمكنك استخدامها لمنع حدوث ذلك إذا تم التصرف من المستخدم في أسرع وقت.

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أهمية خيار ال Delete على الهاتف

 

وينخدع بعض المستخدمين بخيار "احذف" أو Delete والتي يظهر في ااضغط على الرسالة المراد حذفها> المزيد> رمز سلة المهملات، لكنه سيؤدي حذف الرسالة إلى إزالتها من المحادثة على هاتفك الآيفون فقط، ولكنها ستظل موجودة على هاتف آيفون للشخص المستلم.

 

ونفس الأمر ينطبق على حذف المحادثات بأكملها في تطبيق الرسائل iMessage، حيث تعتبر إزالة محادثة فقط من جانبك بينما سيظل موجودًا على هاتف آيفون الخاص بالمستلم, لذلك يعتبر ميزة "الحذف" بشكل عام تابعة لتأمين الخصوصية فهي مجرد "إخفاء" للرسائل والمحادثات على هاتفك حتى لا يستطيع أحد الاطلاع عليها.

 

منع iMessage من الوصول:

 

يعتمد وصول رسالة iMessage على الاتصال بالإنترنت ، حيث قد يتم تسليم الرسالة على الفور أو تستغرق ثواني، ولمنع الإرسال بسرعة يمكن وضع هاتف آيفون في وضع الطائرة Airplane mode قبل أن تظهر عبارة "تم التسليم" ولكن تعد هذه الطريقة صعبة للغاية حيث أنه يتم إرسال رسائل iMessages بسرعة كبيرة جدا لكننا سنوضحها


١- عند إرسال الرسالة ، اسحب لأسفل من أعلى الزاوية اليمنى للشاشة لفتح مركز التحكم Control center.

٢- اضغط على رمز "وضع الطائرة" بأقصى سرعة ممكنة

٣- يمكن الآن العودة إلى المحادثة ولمس الرسالة مع الاستمرار لإظهار القائمة و اضغط على خيار "المزيد" More.

٤- سيتم تحديد الرسالة ويمكن النقر فوق أيقونة سلة المهملات.

 

وإذا نجحت في إيقاف تشغيل وضع الطائرة فسيتم حذف iMessage قبل إرسالها ورغم أنه صعب جدا لكنه الخيار الوحيد المتاح.

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