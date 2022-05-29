ميزة مهمة في فيسبوك تختفى من على هواتف آيفون.. تفاصيل

اختفت واحدة من أهم ميزات فيسبوك والتى يفضلها الكثير من المستخدمين، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون عن اختفاء ميزة الوضع المظلم على هواتفهم دون سبب واضح .

وبحسب موقع 9to5Mac فإن ميزة الوضع المظلم اختفت بالفعل لمئات الآلاف من مستخدمي هواتف آيفون، حيث من المحتمل أن يكون خطأ فنيا حدث في التطبيق .

ولم يصدر تطبيق فيسبوك أو شركة ميتا أية بيانات رسمية حول اختفاء ميزة الوضع المظلم أو سببها على هواتف آيفون، حيث انتقل مستخدمو فيسبوك إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى وعلى رأسها تويتر للشكوى من الاختفاء المفاجئ لميزة الوضع المظلم .

وقال عدد كبير من المستخدمين أنهم لا يستطيعون تمكين الوضع المظلم يدويًا مباشرة في تطبيق فيسبوك، كما لا يمكنهم تبديل الوضع المظلم داخل التطبيق الذي كان متاحًا في قائمة "الإعدادات" .



وعاني مستخدمو فيسبوك حول العالم خلال الأيام القليلة الماضية منوجود عدد من المشكلات الفنية حيث اختفت رؤية التفاعلات أو ما يعرف بخاصية "الريأكشن" والتى تظهر اللايك ورموز التفاعل الأخرى مثل إيموجي القلب والضحك وغيرها من على جميع المنشورات العامة والخاصة، إلا أن التطبيق قام بإصلاحها بعدها

