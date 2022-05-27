للتحكم فيمن يمكنه رؤية منشوراتك.. ميتا تطرح تحديثات جديدة لسياسة خصوصية فيسبوك

طرحت شركة ميتا Meta، ضوابط خصوصية جديدة لمستخدمي منصتها، من بينها إعداد من شأنه مساعدة المستخدمين على التحكم بشكل أكبر في إدارة من يمكنه مشاهدة المحتوى الخاص بهم على فيسبوك.

وبحسب ما ذكره موقع "techilive"، قالت شركة "ميتا" في منشور على مدونتها، إن الإعداد الجديد يسمح لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، من اختيار جمهورا محددا من قائمة خصوصية المنشورات Post audience، للتحكم فمن يمكنه رؤية منشوراته عند مشاركة محتوى جديد على جدوله الزمني.

وسيتم تطبيق نفس الإعداد على المشاركات الجديدة بشكل تلقائي، ما لم يغير المستخدم خياره ويختار جمهورا مختلفا لمنشور معين، حيث سيساعد الإعداد الجديد في التأكد من المستخدم يشارك منشوراته مع الأشخاص المناسبين.

وتستهدف ميزة "ميتا" الجديدة، حماية خصوصية المحتوى ومساعدة المستخدمين على التحكم بشكل أكبر في من يمكنه مشاهدة المحتوى الخاص بهم على موقع فيسبوك.



ميتا تطرح سياسة خصوصية وشروط خدمة محدثة

وبدءا من اليوم، سترسل شركة ميتا إشعارات حول سياسة الخصوصية الجديدة وشروط الخدمة المحدثة، إلى مستخدمي خدماتها، وستدخل التحديثات الخاصة بـ"شروط الخدمة" حيز التنفيذ في 26 يوليو.

وتهدف سياسة الخصوصية وشروط الخدمة المحدثة، إلى توضيح كافة المعلومات التي تجمعها، وتستخدمها، وتشاركها شركة ميتا، بما يتماشى مع لوائح الخصوصية المتطورة حول العالم، والتعليقات الواردة من المستخدمين والخبراء في هذا الشأن.

وتأتي تحديثات الخصوصية الجديدة ضمن جهود شركة ميتا المستمرة، لتطبيق العديد من القيود وخيارات التحكم الآمنة للقضاء على سوء الاستخدام، وذلك بعد تلقيها العديد من التقارير عن حوادث شاركت خلالها الشركة بيانات المستخدمين مع جهات خارجية مختلفة من خلال خلل تقني في أنظمتها.

واعتبار من شهر يوليو المقبل، ستدخل سياسة الخصوصية الجديدة حيز التنفيذ على منصات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، وأوضحت ميتا أنه لن يتم تطبيقها سياستها الجديدة على منصة واتساب أو ماسنجر كيدز.

وقالت شركة ميتا في بيان لها: "نسعى إلى أن نكون أكثر وضوحا وشفافية بشأن ممارسات البيانات لدينا، وإحدى الطرق التي قمنا بها لشرح السياسة الجديدة لدى المستخدمين هي طرح تفاصيل إضافية وأمثلة توضيحية طوال الوقت، لذلك، يقع على عاتقنا توفير وسائل حماية قوية للبيانات التي نستخدمها وأن نتحلى بالشفافية بشأن كيفية استخدامها".