قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير صينية البطاطا الفرنسية.
صينية البطاطا الفرنسية
مقادير صينية البطاطا الفرنسية..
1/2 كيلو لحمة ناعمة
1 مكعي ماجي
1 ملعقة صغيرة بهارات
1 ملعقة كبيرة رب البندورة
1/2 كيلو بطاطا مسلوقة
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 كوب ذرة حب
2 كوب ذرة مطحون
1/2 كوب جبنة قشقوان مبشورة
طريقة تحضير صينية البطاطا الفرنسية..
1- نبدأ باللحمة في مقلاة نضع القليل من الزيت ونضع اللحمة ومكعب الدجاج والبهارات ونستمر بالتحريك الى ان ينضج
2- بعد ان ينضج اللحم نضيف اليه رب البندورة
3- في قدر كبير نسلق البطاطا جيدا الى ان تنضج نقشرها وننقوم بهرسها جيدا ثم نضيف الزبدة ويمكن لربة المنزل وضع البطاطا فيالخلاط لتصبح كريمية ولكن طريقة الهرس تكسبها مذاقا اجمل
4- في صينية بيركس نضع اللحمة ثم صوص الذرة المطحون اذا لم يتواجد كريمة ذرة يمكن طحن كوبين ذرة في الخلاط . وندخله للفرن
5- بعد 15 دقائق تقريبا نخرج الصينية البطاطا نضع الذرة ثم البطاطا المسلوقة ليتشكل لدينا عدة طبقات ثم نوزع جبن القشقوان المبشورعلى الوجه وندخله مرة اخرى للفرن
6-بعد 15 دقيقة اخرى نخرج الصينية البطاطا وتكون جاهزة للتقديم