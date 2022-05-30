قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير صينية البطاطا الفرنسية.







صينية البطاطا الفرنسية





مقادير صينية البطاطا الفرنسية..





1/2 كيلو لحمة ناعمة





1 مكعي ماجي





1 ملعقة صغيرة بهارات





1 ملعقة كبيرة رب البندورة





1/2 كيلو بطاطا مسلوقة





2 ملعقة كبيرة زبدة





1 ملعقة صغيرة ملح





1 كوب ذرة حب





2 كوب ذرة مطحون





1/2 كوب جبنة قشقوان مبشورة





طريقة تحضير صينية البطاطا الفرنسية..





1- نبدأ باللحمة في مقلاة نضع القليل من الزيت ونضع اللحمة ومكعب الدجاج والبهارات ونستمر بالتحريك الى ان ينضج





2- بعد ان ينضج اللحم نضيف اليه رب البندورة





3- في قدر كبير نسلق البطاطا جيدا الى ان تنضج نقشرها وننقوم بهرسها جيدا ثم نضيف الزبدة ويمكن لربة المنزل وضع البطاطا فيالخلاط لتصبح كريمية ولكن طريقة الهرس تكسبها مذاقا اجمل





4- في صينية بيركس نضع اللحمة ثم صوص الذرة المطحون اذا لم يتواجد كريمة ذرة يمكن طحن كوبين ذرة في الخلاط . وندخله للفرن





5- بعد 15 دقائق تقريبا نخرج الصينية البطاطا نضع الذرة ثم البطاطا المسلوقة ليتشكل لدينا عدة طبقات ثم نوزع جبن القشقوان المبشورعلى الوجه وندخله مرة اخرى للفرن





6-بعد 15 دقيقة اخرى نخرج الصينية البطاطا وتكون جاهزة للتقديم