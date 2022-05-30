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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

صينية البطاطا الفرنسية

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير صينية البطاطا الفرنسية.



 

صينية البطاطا الفرنسية


 

مقادير صينية البطاطا الفرنسية..


 

1/2 كيلو لحمة ناعمة


 

1 مكعي ماجي


 

1 ملعقة صغيرة بهارات


 

1 ملعقة كبيرة رب البندورة


 

1/2 كيلو بطاطا مسلوقة


 

2 ملعقة كبيرة زبدة


 

1 ملعقة صغيرة ملح


 

1 كوب ذرة حب


 

2 كوب ذرة مطحون


 

1/2 كوب جبنة قشقوان مبشورة


 

طريقة تحضير صينية البطاطا الفرنسية..


 

1- نبدأ باللحمة في مقلاة نضع القليل من الزيت ونضع اللحمة ومكعب الدجاج والبهارات ونستمر بالتحريك الى ان ينضج


 

2- بعد ان ينضج اللحم نضيف اليه  رب البندورة


 

3- في قدر كبير نسلق البطاطا جيدا الى ان تنضج نقشرها وننقوم بهرسها جيدا ثم نضيف الزبدة ويمكن لربة المنزل وضع البطاطا فيالخلاط لتصبح كريمية ولكن طريقة الهرس تكسبها مذاقا اجمل


 

4- في صينية بيركس نضع اللحمة ثم صوص الذرة المطحون اذا لم يتواجد كريمة ذرة يمكن طحن كوبين ذرة في الخلاط . وندخله للفرن


 

5- بعد 15 دقائق تقريبا نخرج الصينية البطاطا نضع الذرة ثم البطاطا المسلوقة ليتشكل لدينا عدة طبقات ثم نوزع جبن القشقوان المبشورعلى الوجه وندخله مرة اخرى للفرن


 

6-بعد 15 دقيقة اخرى نخرج الصينية البطاطا وتكون جاهزة للتقديم

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