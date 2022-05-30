حكاية مصمم الزلموكة والشبح والعيون.. أشهر سيارات مرسيدس في التاريخ

هل تخيلت من قبل أن مجد مرسيدس بنز الألمانية الذى حققته فى القرن الماضي خاصة الفترة من السبعينيات حتي التسعينيات كان على يد “إيطالى” وليس ألماني كالمتوقع ؟!، نعم إنها الحقيقة فالفضل لتصميمات النجمة الفارهة المتمثلة فى أجمل سيارات السيدان مثل “الزلموكة” و “الشبح” و “العيون” كانت على يد هذا الرجل “برونو ساكو”.

W123

تعود قصة “برونو ساكو” الإيطالى الجنسية عندما التحق بقسم التصميمات الخاص بشركة “مرسيدس بنز” فى عام 1958، حتي تولى رئاسة قسم التصميمات فى عام 1975 حتي تقاعده فى عام 1999، وبالتالى فكل موديلات مرسيدس الجميلة كان الفضل فى ظهورها للنور لهذا الرجل.

W210

ولد برونو ساكو فى 12 نوفمبر عام 1933 ببلدة أوديني الصغيرة، ودرس هندسة الميكانيكا بجامعة تيورين الإيطالية العريقة حتي تخرج منها، وعمل عقب ذلك مع شركة Ghia أثناء الدراسة، ثم شركة Pininfarina carrozzerie عقب تخرجه بإيطاليا، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً فكان قراره بتجربة حظه خارج الحدود الإيطالية.



W202

فقرر السفر إلى ألمانيا عام 1958 ليلتحق بمجموعة “دايملر” كمصمم ومهندس، وكان مقر عمل القسم فى بلدة Sindelfingen الصغيرة بالقرب من شتوتجارت الشهيرة، حيث تتلمذ على يد الكبار أمثال كارل ويلفيرت، بيلا باريني، وفريدريك جيجر الذى حل محله لاحقاً.

برونو ساكو

وبالرغم من عدم رغبة برونو عند وصوله ألمانيا فى المكوث طويلاً هناك، إلا أنه تزوج من قرينته الألمانية “بولينا”، وأنجبا ابنتهما “مارينا” فى عام 1959، ويبدو أن قدومها كان السبب فى انفجار بركان التصميمات بداخل برونو.

W124

تدرج ساكو داخل مجموعة دايملر حتي وصل إلى منصب كبير المهندسين بالشركة، ثم عين رئيساً لقسم التصميمات فى عام 1975 خلفاً لسلفه فريدريك جيجر، ليبدأ رحلة نجاحه مع الصانع الألماني العريق طوال القرن الماضي.

W 126

ترك برونو بصمته الواضحة فى موديلات S-Class الفارهة من خلال اصدارات W126 و W140 و W220، وفئة C-Class W202 و التصميم المبدئي للجيل الثاني منها W203، وبالطبع الإصدارات الأشهر مع E-Class متثملة فى المعدلة W123 و الزلموكة W124 والعيون W210، والتحفة مرسيدس 190.

W140

وكان للسيارات الرياضية نصيب من تصاميم الإيطالى المبدع “برونو ساكو” مثل CLK و SLK، وكان أخر تصميم له فى عام 1997 وهي الخارقة R230 SL convertible.

R230 SL convertible

يعد برونو ساكو أحد أعظم مصممي السيارات فى العالم بشكل عام، وبالطبع داخل مرسيدس بشكل خاص، فهو الرجل المسؤول عن إبداع الملايين حول العالم على مدار أكثر من نصف قرن كامل، شهد على خروج أجمل سيارات سيدان تعلق بها محبو السيارات، والتى لا زالت تسير على الطرق حتي اللحظة بأداء منقطع النظير.

W203

وبحلول مارس 1999 كان قد ترك برونو ساكو منصب رئيس قسم التصميم لدي مرسيدس، تاركاً الفرصة لخلفه بيتر فايفر، بعد عشرات السنين من الإبداع والتميز.

برونو ساكو

فاز الإيطالى بجوائز عدة أبرزها Designer's Designerعام 1996، جائزة EyesOn Design Lifetime Achievement عام 1997، وجائزة Lucky Strike من مؤسسة Raymond Loewy عام 1997 أيضاً.

برونو ساكو

اختير ساكو ضمن 25 شخص بقائمة “مصمم القرن” فى عام 1999، وإدخاله قاعة مشاهير السيارات في عام 2006، وقاعة مشاهير السيارات الأوروبية عام 2007، وفى إيطاليا كان له نصيبه أيضاً متمثلاً فى الحصول على وسام الاستحقاق الإيطالية عام 1991، والدكتوراه الفخرية من جامعة أوديني في عام 2002.