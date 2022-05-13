أغلى 10 سيارات تم بيعها فى التاريخ.. أرقام فلكية | صور

لطالما سمعنا عن أغلى السيارت مبيعاً فى عام 2022 أو 2021، والتى تتنافس فيها كبري شركات السيارات فى تقديم أغلى وأفضل الطرازات على الإطلاق، حتي تجذب أصحاب الثروات لشرائها، ولكن هل فكرت أن تتفوق سيارات مضي عليها أكثر من 100 عام فى السعر على سيارات وقتنا الحالي ؟

وبحسب موقع “توب تنز”، نستعرض قائمة أغلى 10 سيارات بيعت فى التاريخ، والتى سجلت أرقام أسطورية لن تتكرر مرة أخري، لك أن تتخيل سعر أرخص سيارة فى القائمة بلغ 7.25 مليون دولاراً للفاخرة رولز رويس، بينما الأغلى كانت من نصيب فيراري بـ 16.39 مليون دولاراً.

1- رولز رويس 10 HP Two-Seater موديل 1904 بـ 7.25 مليون دولار

رولز رويس 10 HP Two-Seater موديل 1904 بـ 7.25 مليون دولار

لا تزال هذه السيارة حتي اللحظة أغلى سيارة من رولز رويس بيعت في مزاد علني، وهي من إنتاج عام 1904، وهي المشابه للسيارة الشهيرة فورد T، وللعلم فالسيارة بمحرك بقوة 10 أحصنة، وتبلغ سرعتها القصوي 25 ميلاً في الساعة.

2- مرسيدس بنز 38/250 SSK موديل 1926 بـ 7.44 مليون دولار

مرسيدس بنز 38/250 SSK موديل 1926 بـ 7.44 مليون دولار

عند البحث عن هذه السيارة، كان الرد أن الألمان قرروا صنعها لتخويف الفرنسيين، فكان الرد من النجمة العريقة مرسيدس بنز، التى كشفت عن 38/250 SSK في عام 1926، والتى كانت كفيلة يفوز أى سباق قد تدخله حينها، وهي من تصميم فرديناند بورش.

3- شيلبي Daytona Cobra Coupe موديل 1965 بـ 7.68 مليون دولار

شيلبي Daytona Cobra Coupe موديل 1965 بـ 7.68 مليون دولار

بالتأكيد سعر هذه السيارة ضمن قائمة أغلى السيارت الأمريكية الصنع فى التاريخ، حيث كانت هذه السيارة واحدة من 6 نسخ فقط تم صنعها لسبب واحد، وهو التغلب على فيراري في سباقات جي تي، وبالفعل نجحت السيارة فى الفوز بالسباق بفرنسا يوم 4 يوليو في فرنسا ببطولة العالم للمصنعين.

4- بوجاتي Type 57SC Atlante Coupe موديل 1937 بـ 7.9 مليون دولار

أنتج فقط من هذه السيارة 17 نسخة فقط، وبالطبع كانت مملوكة للعديد من الأثرياء عبر التاريخ، منهم ويليام هارا، ولكن من سيدفع الآن فى هذه السيارة 7.9 مليون دولار.

5- مرسيدس بنز 540 K Spezial Roadster موديل 1936 بـ 9.68 مليون دولار

مرسيدس بنز 540 K Spezial Roadster موديل 1936 بـ 9.68 مليون دولار

ها قد أطلت مرسيدس بنز فى القائمة مرة أخرى، حيث بيعت هذه السيارة في مزاد PebbleBeach بسعر أقل من المتوقع لها، حيث كان من المفترض أن تحصد هي لقب أغلى سيارة فى التاريخ، فهي من السيارات التى أنتجتها ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية.

6- بوجاتي Royale Kellner Coupe موديل 1931 بـ 9.7 مليون دولار

بوجاتي Royale Kellner Coupe موديل 1931 بـ 9.7 مليون دولار

كانت هذه السيارة نسخة من ضمن 6 سيارات تم انتاجهم فقط دون تكرار، وكانت معدة للبيع من أجل الملوك والزعماء فقط، فهي تحتوى على محرك سعة 12.7 لترًا، وللأسف لم تحظ هذه السيارة بمجد يليق بها بسبب عدم تسويقها بشكل جيد خلال فترة طرحها التى تعرف بـ"الكساد الكبير".

7- Duesenberg Model J Long-Wheelbase Coupe موديل 1931 بـ 10.34 مليون دولار

Duesenberg Model J Long-Wheelbase Coupe موديل 1931 بـ 10.34 مليون دولار

هي ضحية أخري لفترة الكساد الكبير، فهي من إنتاج عام 1931 حيث بيعت وقتها مقابل 17 الف دولاراً فقط، وأنتج منها 500 سيارة على مدار 4 سنوات كاملة، وقهت هذه السيارة أخر مالك لها 12500 ميل فقط.

8- فيراري 250 GT SWB California Spyder موديل 1961 بـ 10.9 مليون دولار

فيراري 250 GT SWB California Spyder موديل 1961 بـ 10.9 مليون دولار

هي أخر سيارة للصانع الإيطالى الشرس فيراري بهذه القائمة، فهي واحدة من أشهر السيارات علىا الإطلاق، وكانت أحد أبطال نجوم هوليود فى فترة الستينيات، والتى بيعت بسعر 10.9 مليون دولاراً أمريكياً.

9- فورد ميراج موديل 1968 بـ 11 مليون دولار

فورد ميراج موديل 1968 بـ 11 مليون دولار

هي أغلى سيارة أمريكية تماماً، والتى ضنعت فى الستينيات بتصميم منافس بشكل ملحوظ لفيراري، من أجل رغبة الصانع الأمريكي وقتها التفوق بأى شكل على فيراري فى السباقات، بعدما فشلت فورد فورد فى شراء شركة فيراري عام 1963.

10- فيراري Testarossa Prototype موديل 1957 بـ 16.39 مليون دولار

فيراري Testarossa Prototype موديل 1957 بـ 16.39 مليون دولار

بمجرد التحديق فى الرقم ستصيبك الصدمة من ضخامته، فهو الأكبر والأغلى على الإطلاق منذ فجر التاريخ حتي الآن فى سيارة بـ 4 عجلات، وهي سيارة من بين 250 سيارة تم تصنيعها فى عام 1957، وكانت مجرد نموذجا أولياً، وظلت مشاركة بقوة سباقات الطرق لمدة 8 سنوات، وبيعت فى عام 2009 مقابل 12.2 مليون دولاراً.