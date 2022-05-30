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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة العريش يجري حوارا مجتمعيا مع رموز أبناء سيناء

حوار مجتمعي بين رئيس
حوار مجتمعي بين رئيس جامعة العريش ورموز من سيناء

عقد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش  حوارا مجتمعيا مع عدد من الرموز والشباب المهتم بالعمل العام بشمال سيناء، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة العريش في دعم أبناء سيناء ومحاولة دمج الجامعة في المجتمع السيناوي والتعامل مع مشكلات ومتطلبات أبناء سيناء.


واستعرض رئيس جامعة العريش  تاريخ الجامعة، والشعار الذي تبنته وهو جامعة العريش من التطوير إلي الريادة.. مؤكدا أن الجامعة عادت إلي سابق عهدها والذي من شأنه أن يجعل كل من ينتمي إلي الجامعة فخورا بالانتماء لهذا الكيان.


وأكد رئيس الجامعة أن سياسة الجامعة في التطوير تعتمد علي مشاركة  كافة أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الجهاز الإداري في إطار  منظومة عمل متكاملة وهذا ما جعله يحافظ علي حسن استغلال الموارد وبدأت كافة الكليات تظهر بالمظهر اللائق لجامعة العريش.


وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من إنشاء جامعة العريش ليس تخريج طلاب فقط ولكن بناء جيل قادر علي حمل الرسالة في المستقبل وإعطاء رسائل أمن واستقرار من داخل سيناء 
وأكد رئيس جامعة العريش أن مؤتمر شباب الباحثين كان رسالة واضحة لريادة جامعة العريش من خلال البحوث المقدمة من خلال المؤتمر.

 

دعم كامل


وأكد رئيس الجامعة، علي أن هناك  دعما كاملا وتعاونا بين جامعة العريش ومحافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، وكذلك وزير التعليم العالي مما يسهل علي الجامعة لاستكمال مسيرة العطاء.
 

واستعرض رئيس الجامعة، حديثه عن اهم المشروعات الخاصة بالجامعة والتي تخدم المواطن السيناوي خاصة المشروعات الخدمية والإنتاجية.

وقد تم فتح حوار مع الحضور وأجاب خلاله رئيس جامعة العريش علي كافة الأسئلة والأمور التي تشغل بال المواطن السيناوي.
 

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