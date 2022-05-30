كاتب صحفي: جودة تمور الوادي الجديد تسهل عملية التصدير

أكد حسن الرشيدى الكاتب الصحفى، أننا لم نستطع أن نستغل محافظة الوادى الجديد بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أنه لا يوجد سيدات أو فتيات أميات بالوادى الجديد.

وأضاف "الرشيدى"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على صدى البلد، أن المرأة متحضرة جداً فى الوادى الجديدة، والجودة والبنية التحتية فيها هائلة.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن معظم المقيمين فى الوادى الجديد من أهل المدن وليس الريف، فهي من المناطق الواعدة جداً، موضحاً أن مشروع نصف مليون شجرة مهم جداً سيفتح فرص إنشاء مصانع جديدة إلى جانب أن أجود أنواع التمور فيها.



وتابع الكاتب الصحفى، جودة تمور الوادى الجديد تسهل عملية التصدير، منوهاً إلى أن الأرض فى الوادى الجديد تسمح بزراعة الأشجار العطرية وأشجار الزيتون مما يترتب عليه التوسع فيه فتح مصانع وتوفير فرص العمل لآلاف المواطنين، وبالتالي تشجيع الاستثمارات والإقامة الدائمة بالوادى الجديد.

قال الكاتب الصحفى، إن البنية التحتية بمحافظة الوادى الجديد قوية جديدة، لكنها كانت تحتاج إلى عملية ترويج، إلى جانب ضرورة وجود النقل المتصل إليها.

