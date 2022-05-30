سفيرة مصر في كازاخستان تستقبل بعثة منتخب الجودو للمكفوفين

أقامت السفيرة، منال يحيى الشناوي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان مأدبة غداء على شرف بعثة منتخب مصر للجودو للمكفوفين على هامش مشاركتهم فى بطولة العالم للجودو للمكفوفين فى نور سلطان خلال يومي 28 و29 مايو الجاري.

ورحبت ببعثة المنتخب، معربة عن الاعتزاز بما تمثله البعثة من مثال للاجتهاد يُحتذى به، مؤكدة أن السفارة لن تدخر جهدًا لتسهيل إقامة بعثة المنتخب خلال تواجدهم في كازاخستان.

ومن جانبه، أعرب حازم أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين ورئيس بعثة منتخب مصر عن تقدير البعثة لجهود السفارة فى استقبال البعثة وتسهيل مهمتهم خلال فترة تواجد البعثة فى كازاخستان، مؤكدًا أن بعثة منتخب مصر ستبذل قصارى جهدها نحو التمثيل المشرف في البطولة، ورفع اسم مصر في هذا المحفل الدولي.



وحرصت السفيرة من جانبها وأعضاء السفارة على حضور البطولة، وتقديم التشجيع والدعم اللازم لبعثة منتخب مصر.