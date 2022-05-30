فوز جامعة الفيوم بالمركز الأول في شعر الفصحى بمسابقة إبداع 10

فازت جامعة الفيوم بالمركز الأول في مسابقة إبداع 10 على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات مسابقة إبداع 10 للجامعات والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة تسعى دائمًا إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة، وتساندهم دائما في خطواتهم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مشاركة الطلاب في المسابقات، تلعب دورًا فعالا في بناء شخصياتهم وتغيير سلوكهم، وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب، وتطبيقها في الحياة اليومية؛ بما يسهم في إعداد كوادر شابة وموهوبة ومبتكرة.

ووجه "حتاتة" التهنئة للطلاب الفائزين، والشكر لقطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لإعدادهم ورعايتهم للطلاب الموهوبين.

من جانبه قال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة "إبداع" تعد من أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية بالمبدعين والموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية.

وقدم الخبيري التهنئة للطالب محمود أحمد عبد الله، كلية الطب البشري، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجامعات المصريه في "شعر الفصحى" بمسابقة إبداع١٠، وكل من الطلاب: مريم مجدي تادروس، كلية الطب البشري، وهاجر محمود صوفي، كلية الطب البشري، وأدهم علي حسن، كلية الطب البشري، وأدهم أحمد أدهم، كلية الطب البشري، ويوسف أحمد عثمان، كلية الطب البشري، لحصولهم على المركز الثالث في "المبادرات المجتمعية" على مستوى الجامعات المصرية.

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