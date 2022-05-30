جماهير الأهلي تشعل تويتر وتتصدر بهاشتاج روح الفانلة الحمراء

تصدرت هاشتاجات النادي الأهلي تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولاقت تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا قبل انطلاق مباراة النهائي الافريقي امام فريق الوداد المغربي.

ودشن جماهير القلعة الحمراء، أكثر من هاشتاج ليشعلوا تويتر بحماس وتشجيع فريق النادي الأهلي، كان من أبرزها روح الفانلة الحمرا، ال11 يا أهلي، ال11 لكتابة التاريخ.

ويستضيف فريق الوداد المغربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربى

تقام مباراة الأهلي والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.



ويبحث الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.