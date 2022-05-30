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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد

الاهلي
الاهلي

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت منذ قليل فندق إقامتها بالمغرب في طريقها لمركب محمد الخامس؛ استعدادًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب».
وغادرت حافلة الأهلي فندق الإقامة بعدما عقد بيتسو موسيماني المدير الفني، محاضرة ختامية مع لاعبي الفريق، تحدث خلالها عن عدة أمور فنية خاصة بالمباراة المرتقبة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه الختامي أمس بمشاركة جميع اللاعبين على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي يستضيف مواجهة الليلة.
وقبل انطلاق مران الأهلي حرص الجميع على قراءة الفاتحة، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف مخطط الأحمال، قبل الانخراط في بعض الجوانب الفنية والخططية الخفيفة خلال تدريبات الكرة.
وشارك حراس المرمى في تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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