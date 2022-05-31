منافسة قوية بين شيفروليه كورفيت والثنائي الألماني المخضرم .. فيديو

تحظى سباقات السيارات باهتمام كبير من قبل محبي عالم التسارع والانطلاق، نسبة إلى القدرات الفنية المميزة، والنتائج الجديدة سواء كانت هذه الفعاليات تسير بشكل رسمي او غير رسمي، إلى جانب الاستمتاع بقدرات المناورة.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة CAR WOW عبر موقع YOUTUBE، ظهرت السيارة شيفروليه كورفيت في منافسة حادة مع الايقونة الالمانية بورشه 911 وقرينتها من بلد المنشأ أودي R8.

وتعالت اصوات المحركات لتعلن عن انطلاقة جديدة لهذه الطرازات القوية، حيث تتمتع الايقونة كورفيت ستينغجراي بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 475 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 613 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كما تأتي كورفيت ستينجراي بوزن كلي يبلغ 1.655 كيلوجرام، على عكس أودي R8 التي تتوسط حجم الاوزان للوحوش المشاركة في هذا السباق، بينما تأتي بورشه 911 كاريرا بوزن كلي يبلغ 1.609 كيلو جرام.

بينما تستمد السيارة بورشه 911 كاريرا قوتها من محرك سداسي الاسطوانات "تيربو"، بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 385 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر.