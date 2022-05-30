قدم تطبيق فيسبوك، صورًا رمزية ثلاثية الأبعاد أو ما يعرف بـ "الأفاتار" على نظامه الأساسي في يونيو 2020، ومنذ ذلك الوقت وسعت شركة “ميتا” لتطوير هذه الميزة، وبدأت في طرح الصور الرمزية على إنستجرام Instagram لمزيدٍ من المستخدمين.

تتيح ميزة الأفاتار في إنستجرام، إنشاء ومشاركة ملصقات تشبه Bitmoji الموجودة في سناب شات؛ لتمثيل نفسك من خلال تخصيص الصورة الرمزية الخاصة بك وجعلها تشبهك، كما يمكنك اختيار استخدامها في القصص والرسائل المباشرة مع الأصدقاء.

ويمكنك إنشاء الأفاتار الخاص بك ومشاركته في القصص من خلال هذه الخطوات بحسب موقع "Beebom"

كيفية إنشاء الأفاتار الخاص بك على إنستجرام

كيفية إنشاء الأفاتار الخاص بك على إنستجرام ومشاركته في القصص



1. افتح ملف تعريف إنستجرام الخاص بك من شريط التنقل في الأسفل وانقر فوق قائمة الهامبرجر في الزاوية العلوية اليمنى، من القائمة المنبثقة ، اختر "الإعدادات" للوصول إلى صفحة إعدادات إنستجرام.

2. انقر فوق "الحساب" واختر " الأفاتار " لإعداد الصورة الرمزية الخاصة بك على إنستجرام.

3. يمكنك الآن الحصول على واجهة محرر مشابهة لـ Bitmoji لتخصيص صورتك الرمزية.

ويمكنك تعديل لون البشرة ، والشعر ، والوجه ، والعين ، والحاجب ، والنظارات ، والأنف ، والفم ، وشعر الوجه ، والجسم ، والزي ، وغطاء الرأس ، وحتى إضافة أجهزة السمع إلى الصورة الرمزية.

ويقدم لك الأفاتار أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب لتبدأ بها وبعد ذلك يمكنك تخصيص الصورة الرمزية بسهولة أكبر.

4. بعد تخصيص الصورة الرمزية ، اضغط على "تم" في الجزء العلوي الأيسر واختر "حفظ التغييرات" للاحتفاظ بالتغييرات التي تم إجراؤها على الصورة الرمزية الخاصة بك.

شارك الأفاتار الخاص بك في القصص Stories

كيفية إنشاء الأفاتار الخاص بك على إنستجرام ومشاركته في القصص

1. لمشاركة صورتك الرمزية في إنستجرام على القصص ، افتح واجهة مستخدم إنشاء القصة واضغط على أيقونة الملصق في الزاوية العلوية اليمنى. من قائمة الملصقات ، اختر "الصورة الرمزية" للوصول إلى الصورة الرمزية الخاصة بك.

2. سترى الملصقات التي تم إنشاؤها بناءً على الصورة الرمزية الخاصة بك. ضع الملصق على صورتك واضغط على زر "قصتك" لإضافة الصورة إلى Instagram Story.

