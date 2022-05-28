كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد وأجهزة اللاب توب

تمثل الصور المكررة على هواتف آيفون وأندرويد وكذلك على أجهزة اللاب توب مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين حيث أنه من المعروف أن الصور تمثل مساحة كبيرة على الأجهزة خاصة وعندما تكون مكررة تضغط على الجهاز مما يؤثر على أدائه وسرعته بشكل كبير.





وبحسب موقع Ubackup فإن هناك عدد من الطرق التى يمكن بها التخلص من الصور المكررة على هواتف آيفون وأندرويد وأجهزة اللاب توب سواء ببعض الطرق المتعارف عليها أو باستخدام عدد من التطبيقات والبرامج ونعرض عددا منها فيما يلي:

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون

حذف الصور المكررة على هواتف آيفون باستخدام تطبيق Gemini Photos

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد

قم بتحميل تطبيق Gemini Photos من متجر التطبيقات

افتح التطبيق واتركه يفحص الصور

اضغط على علامة التبويب التكرارات

اضغط على صورة وحدد الصورة التي تريد حذفها

اضغط على حذف التكرارات ، ثم تأكيد الحذف



حذف الصور المكررة من iCloud

إذا كنت تقوم بمزامنة صورك مع iCloud ، فإن تطبيق Gemini Photos يجعل من السهل تنظيف التكرار، ولكن قبل أن تبدأ في حذف الصور ، ستحتاج إلى التحقق من تمكين صور iCloud:

افتح الإعدادات على هاتفك الآيفون

انقر على اسمك ثم ادخل على iCloud ثم الصور، ثم شغّل صور iCloud إذا لم تكن قيد التشغيل بالفعل.



وإذا لم تكن صور iCloud قيد التشغيل بالفعل ، فستحتاج إلى منح هاتفك الآيفون بعض الوقت لتنزيل جميع صورك قبل فتح صور Gemini والبدء في التخلص من النسخ المكررة والفوضى.

كيفية حذف الصور المكررة على هاتفك الآيفون يدويا

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد

على هاتفك الآيفون ، افتح الصور.

اضغط على بحث في أسفل الزاوية اليمنى، ثم اكتب اسمًا أو مكانًا في شريط البحث.

يمكنك النقر فوق "رؤية الكل" لاستعراض النتائج ، أو سيقوم تطبيق "الصور" بتجميع صورك حسب اللحظات والفئات.

في أيسر الجزء العلوي ، انقر فوق "تحديد" ثم حدد كل التكرارات التي تريد حذفها.

اضغط على أيقونة سلة المهملات وحدد حذف.



كيفية حذف الصور المكررة من هواتف أندرويد

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد

1. افتح ملفات جوجل واسمح بالأذونات اللازمة.

2. اضغط على علامة التبويب تنظيف في أسفل اليسار.

3. اضغط على تحديد الملفات تحت الصور الملفات المكررة.

4. ثم ستظهر لك جميع الصور الأصلية مع جميع التكرارات، ثم اختر الصور التي تريد حذفها.

كيفية حذف الصور المكررة من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد

باستخدام Duplicate Cleaner

ويعد برنامج استثنائي يساعدك على إزالة الملفات المنسوخة أو غير الضرورية بكميات كبيرة ويتيح لك توفير مساحة أكبر على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك من إجراء عمليات بحث أكثر تعقيدًا مثل البحث عن صور بنفس الاسم .



ويستخدم تقنيات مقارنة مرئية متقدمة حيث يمكنك العثور على صور مكررة في Windows 10 تم تغيير حجمها أو قلبها أو تدويرها أو تنقيحها أو حفظها بتنسيق مختلف، كما يتيح لك مستعرض الصور المدمج بشكل خاص عرض ومقارنة الصور المكررة جنبًا إلى جنب.

