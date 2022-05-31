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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس جمعية مستثمري الغاز: اهتمام أوروبي للاعتماد على مصر

صدى البلد

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية  مستثمري الغاز، أن مصر مؤهلة التصدير الغاز من خلال مصنعي ادكو ودمياط ولدينا اكتفاء من عام ٢٠١٨ واليوم نصدر الغاز من المحتطين بكفاءة مليار و٧٠٠ قدم يوميا .

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج مساء dmc ، أننا نحصل على غاز إسرائيل ونقوم بإسالته لتصديره وجميع أوروبا في امس الحاجه للغاز بعيدا عن روسيا  وكان هناك تفاوض من دول أوروبية مع مصر لأخذ الغاز المسال لديهم .
 

وأوضح أن أوروبا تحتاج الغاز المصري ونملك سبل اسالته وهى ميزة ليست متوفره لكل الموجود بها الغاز .

وتابع أن الغاز وضع لمصر  قيمه عاليه بأوروبا لان مصر الوحيدة التي لديها شبكت خطوط ومحطات إسالة.

إسرائيل روسيا الغاز المصرى تصدير الغاز الغاز المسال برنامج مساء dmc الدكتور محمد سعد محمد سعد الدين مستثمري الغاز

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