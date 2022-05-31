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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية روح الروح لحمادة هلال تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب

حمادة هلال
حمادة هلال

حقق فيديو كليب أغنية روح الروح للنجم  حمادة هلال مليون مشاهدة على  موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد 5 أيام من طرحه.

أغنية روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وكلمات الأغنية اللي بتتقل علي لخص… يلا وتعالي ليه كل ما… أقول باحبك تترد الحب اشتغاله.. قلبي من يوم ما حبك.… مش عارف أوصف له حال بيتك.. ده حضني ولو مشيت. هيجي لي قرار إزاله لا.. وألف لا أنا مش هقبل إلا بك.…لا تبعد إيه غصبن عنك أنا.. لي فيك بص هقولها بصراحة.… ومش هاجيبها بشكل شيك.. احسبها زي ما تحسبها بالعافية.… أنا هبقى لك اسمع يا روح الروح… مش هاسيبك مني تروح.… لو فكر تخرج من قلبي مش هتلق قلبك مفتوح.. بص هاقولك ايه ولا أقول وتمشي عليه.. أنت لي لوحدي وبس وما تسالش.… إزاي وليه اسمع يا روح الروح…مش هاسيبك مني تروح هتفكر.… تخرج من قلبي مش هتلاقي قلبك مفتوح.. بص شوف هاقول لك ايه».

مسلسل المداح :


ويذكر أنه قد وجه الفنان حمادة هلال، رسالة لـ متابعيه بعد نهاية مسلسل المداح 2، ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية موقع فيسبوك.

وكتب حمادة هلال: “في نهاية حدوتة المداح ٢ حابب اشكركم جدا على متابعتكم و دعمكم و نتمنى نكون قدمنا عمل يليق بيكم ، و شكر خاص لأهالي القصير على دعمهم و حسن ضيافتهم”.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج

أغنية روح الروح حمادة هلال فيديو كليب أغنية روح الروح يوتيوب وكلمات الأغنية

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