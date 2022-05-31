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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كمبوت الخوخ

كمبوت الخوخ
كمبوت الخوخ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كمبوت الخوخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ فى موسمه.

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بـ 4 مكونات.. طريقة عمل كمبوت الخوخ

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فطارك عندنا.. مكرونة بالبشاميل سمبوسك الخضار والحلو خوخ بالأيس كريم


المقادير:


كيلو من الخوخ.
نصف كيلو من السكر.
2 كوب من الماء.
2 ملعقة من عصير الليمون.
نصف ملعقة من القرفة.


الطريقة

 

يغسل الخوخ جيدا ويقطع من المنتصف وتنزع بذوره
ونأتي بوعاء ونضع فيه ماء يكفي لغمر الخوخ ونضع فيه كمية السكر ونقلبه حتى يذوب السكر تماما ونفتح النار حتى تغلي المياه ونعصر الليمونة ويترك الخليط لمدة نصف ساعة على النار
ثم نضع الفانيليا ونتركه على النار لمدة 5 دقائق أخرى
ويغطى ويترك حنى تهدأ حرارته
ثم نبدأ في تقشيره وتقطيعه ونضعه في برطمانات زجاجية ويقدم في كاسات او اطباق وممكن ان نضع عليه كريم شانتيه او ايس كريم.

الشيف نجلاء الشرشابى ليمون البشاميل الليمون كمبوت الخوخ ​​​​​​​health

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