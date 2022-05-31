تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كمبوت الخوخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ فى موسمه.



المقادير:



كيلو من الخوخ.

نصف كيلو من السكر.

2 كوب من الماء.

2 ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من القرفة.



الطريقة

يغسل الخوخ جيدا ويقطع من المنتصف وتنزع بذوره

ونأتي بوعاء ونضع فيه ماء يكفي لغمر الخوخ ونضع فيه كمية السكر ونقلبه حتى يذوب السكر تماما ونفتح النار حتى تغلي المياه ونعصر الليمونة ويترك الخليط لمدة نصف ساعة على النار

ثم نضع الفانيليا ونتركه على النار لمدة 5 دقائق أخرى

ويغطى ويترك حنى تهدأ حرارته

ثم نبدأ في تقشيره وتقطيعه ونضعه في برطمانات زجاجية ويقدم في كاسات او اطباق وممكن ان نضع عليه كريم شانتيه او ايس كريم.