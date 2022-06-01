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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شراكة بين ستيلانتس و تويوتا لتصنيع مركبات LCV في 2024

ستيلانتس و تويوتا
ستيلانتس و تويوتا

أعلنت كل من "ستيلانتس" و "تويوتا" عن تعميق الشراكة الثنائية بينهما، لتتوسع من تحالف قائم على إنتاج المركبات التجارية الخفيفة للأسواق الأوروبية. إلى شراكة على مستوى أعلى وأكثر إنتاجا تشمل إنتاج مركبات تجارية كبيرة جديدة تمامًا وكهربائية بالكامل ، وهي المركبات التي ستصبح من نوع شاسيه ثالث  يأتي من شركتي صناعة السيارات الدوليين. 

لا توجد حتى الآن الكثير من التفاصيل للإعلان عنها فيما يتعلق بالمواصفات الفنية لسيارات الـ LCV التجارية الجديدة ، على الرغم من أنه مقررا رسميا أن التطوير سيتم بواسطة ستيلانتس بينما تويوتا تتولى استراتيجية البيع في أوروبا. سيتم إنتاج النماذج الجديدة لسيارات الـ LCV  في موقعين مختلفين من مصانع ستيلانتس في القارة العجوز، وهما مصانعها في Gliwice ، بولندا ، و Atessa ، إيطاليا.

وسيكون باكورة إنتاج المركبات التجارية المشتركة بين ستيلانتس و تويوتا  بالأسواق بحلول عام 2024، ستصبح أول موديلات  تويوتا  في قطاع المركبات التجارية الكبيرة في تاريخها. أثيرت التكهنات بشأن أول موديل من الشركتين ومن المحتمل أن يكون النموذج الجديد هو خليفة Ducato اليوم ، والذي سيحصل على متغير كهربائي بالكامل ذو انبعاثات صفرية.

من جانبه قال كارلوس تافاريس ، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس متعددة الجنسيات: "من خلال هذه المشاركة الناجحة مع تويوتا للمرة الثالثة ، تستخدم ستيلانتس خبرتها في قطاع المركبات التجارية وفي تكنولوجيا تطوير خلايا البطاريات الكهربائية لدعم مجموعة كاملة من الاحتياجات، تعزز هذه الاتفاقية ريادتنا في الاتحاد الأوروبي الثلاثين EU30 للمركبات ذات الحجم الصغير والمركبات منخفضة الانبعاثات كما تقترب خطوة من تحقيق هدف خطة Dare Forward 2030 المتمثل في أن نصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال المركبات التجارية الخفيفة بلا منازع ، من حيث التكنولوجيا والتصنيع وحصة السوق وهوامش الربح".

ستيلانتس تويوتا LCV Ducato Dare Forward 2030

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