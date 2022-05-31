حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة .. صور

تعتبر شركة تويوتا اليابانية إحدى القلاع الرئيسية لتصنيع السيارات، والتي تقدم باقة متنوعة من الطرازات المتنوعة طوال تاريخها العريق والممتد، مثل فئة السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك الشهيرة، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام.

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

ويبدو أن تويوتا أرادت أن تعزز من تواجد نسختها الرياضية الشهيرة GR86، عبر اطلاق اصدارين بالسوق الاسباني بقدرات خاصة، حيث تتمتع السيارة في السوق الاسباني بجنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ومقاعد من القماش، بالاضافة إلى اطارات من طراز ميشلان "برايمسي".

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

وتنطلق النسختان صاحبتا الاصدار الخاص باسم Circuit Pack و Touring Pack، حيث تضم النسخة الأولى من الاصدار الخاص اطارات ميشلان بايلوت SPORT 4S، مدعوم بجنوط معدنية انيقة يبلغ قياسها 18 بوصة، بالاضافة إلى دعم منظومة المكابح العالية الأداء طراز "جازو ريسينق"، على أن تقدم هذه الفئة بقيمة قدرها 35.400 يورو.

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

بينما تأتي النسخة الثانية من السيارة تويوتا GR86 بعد خيارات للطلاء الخارجي ومنها أسود سيليكا الكريستالي المميز، و الأبيض الكريستالي اللؤلؤي، والاحمر المتوهج، بالاضافة إلى اطارات ميشلان ايضا ولكن طراز بايلوت سبورت كاب 2، ومكابح عالية الأداء مخصصة لقدرات التسارع، كما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

وعن قيمتها السعرية تقدم الفئة الثانية بقيمة قدرها 37.900 يورو، بينما تضم النسختان باقة من التقنيات الداخلية مثل مكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب أنظمة الحماية والامان القياسية وبرامج دعم قائد المركبة.