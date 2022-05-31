عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة .. صور

حزمة جديدة من طرازات
حزمة جديدة من طرازات تويوتاGR86 بتجهيزات مميزة

تعتبر شركة تويوتا اليابانية إحدى القلاع الرئيسية لتصنيع السيارات، والتي تقدم باقة متنوعة من الطرازات المتنوعة طوال تاريخها العريق والممتد، مثل فئة السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك الشهيرة، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام.

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

ويبدو أن تويوتا أرادت أن تعزز من تواجد نسختها الرياضية الشهيرة GR86، عبر اطلاق اصدارين بالسوق الاسباني بقدرات خاصة، حيث تتمتع السيارة في السوق الاسباني بجنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ومقاعد من القماش، بالاضافة إلى اطارات من طراز ميشلان "برايمسي".

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

 

وتنطلق النسختان صاحبتا الاصدار الخاص باسم Circuit Pack و Touring Pack، حيث تضم النسخة الأولى من الاصدار الخاص اطارات ميشلان بايلوت SPORT 4S، مدعوم بجنوط معدنية انيقة يبلغ قياسها 18 بوصة، بالاضافة إلى دعم منظومة المكابح العالية الأداء طراز "جازو ريسينق"، على أن تقدم هذه الفئة بقيمة قدرها 35.400 يورو.

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

بينما تأتي النسخة الثانية من السيارة تويوتا GR86 بعد خيارات للطلاء الخارجي ومنها أسود سيليكا الكريستالي المميز، و الأبيض الكريستالي اللؤلؤي، والاحمر المتوهج، بالاضافة إلى اطارات ميشلان ايضا ولكن طراز بايلوت سبورت كاب 2، ومكابح عالية الأداء مخصصة لقدرات التسارع، كما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة

وعن قيمتها السعرية تقدم الفئة الثانية بقيمة قدرها 37.900 يورو، بينما تضم النسختان باقة من التقنيات الداخلية مثل مكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب أنظمة الحماية والامان القياسية وبرامج دعم قائد المركبة.

تويوتا تويوتاGR86 GR86 السيارات تويوتا GR86 السيارة تويوتا GR86

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الكندي يعلن قانون جديد لحظر امتلاك أسلحة شخصية

دعاء الحاجة الشديدة .. 7 صيغ مستجابة رددها في الحال

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

رمضان السيد: أداء الأهلي مع موسيماني خلال الفترة الأخيرة غير مقنع.. فيديو

شملت توسيع الهدنة في اليمن.. بلينكن يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره السعودي

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ