حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة .. صور

تعتبر شركة تويوتا اليابانية إحدى القلاع الرئيسية لتصنيع السيارات، والتي تقدم باقة متنوعة من الطرازات المتنوعة طوال تاريخها العريق والممتد، مثل فئة السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك الشهيرة، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام.
ويبدو أن تويوتا أرادت أن تعزز من تواجد نسختها الرياضية الشهيرة GR86، عبر اطلاق اصدارين بالسوق الاسباني بقدرات خاصة، حيث تتمتع السيارة في السوق الاسباني بجنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ومقاعد من القماش، بالاضافة إلى اطارات من طراز ميشلان "برايمسي".
حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة
وتنطلق النسختان صاحبتا الاصدار الخاص باسم Circuit Pack و Touring Pack، حيث تضم النسخة الأولى من الاصدار الخاص اطارات ميشلان بايلوت SPORT 4S، مدعوم بجنوط معدنية انيقة يبلغ قياسها 18 بوصة، بالاضافة إلى دعم منظومة المكابح العالية الأداء طراز "جازو ريسينق"، على أن تقدم هذه الفئة بقيمة قدرها 35.400 يورو.
بينما تأتي النسخة الثانية من السيارة تويوتا GR86 بعد خيارات للطلاء الخارجي ومنها أسود سيليكا الكريستالي المميز، و الأبيض الكريستالي اللؤلؤي، والاحمر المتوهج، بالاضافة إلى اطارات ميشلان ايضا ولكن طراز بايلوت سبورت كاب 2، ومكابح عالية الأداء مخصصة لقدرات التسارع، كما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.
وعن قيمتها السعرية تقدم الفئة الثانية بقيمة قدرها 37.900 يورو، بينما تضم النسختان باقة من التقنيات الداخلية مثل مكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب أنظمة الحماية والامان القياسية وبرامج دعم قائد المركبة.