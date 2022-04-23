بالرغم من قرار حماية المستهلك .. أوفربرايس على أسعار تويوتا كورولا 2022 فى مصر

بالرغم من اعلان جهاز حماية المستهلك قرارات جديدة تخص سوق السيارات والتى من شأنها انتهاء ظاهرة الأوفربرايس من التى انتشرت مؤخرا بشكل ملحوظ بين السوق المحلى .

تويوتا كورولا موديل 2022

ولكن بسبب قلة المعروض من السيارات داخل السوق المحلى وارتفاع الاسعار المتتالى من قبل الوكلاء على أسعار طرزات علاماتهم التجارية ، لزيادة اسعار صرف الدولاء امام الجنيه المصرى ، بالاضافة الى استمرار الحرب الروسية الاوكرانية ، استمرت ايضا ظاهرة الاوفربرايس فى التواجد .

وبناء عليه تم رصد الاوفربرايس على السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 ، داخل السوق المصرى ، وفى عدة مناطق ، ففى مدينة نصر يقول صاحب احد المعرض ، بان الاوفر برايس وصل على السيارة الى قرابة 60 الف جنيه ومن المحتمل ان يصل الى اعلى من ذلك القيمة خلال الأيام التالية فى ظل عدم توافر السيارة فى الأسواق .

تويوتا كورولا موديل 2022

اما فى منطقة مصر الجديدة فيقول صاحب احد المعرض بها ان السيارة تويوتا كورولا اصبحت من النوادر واصبح الاوفربرايس عليها يتراوح من 50 إلى 60 الف جنيه ، وسينتظر العميل فترة تصل الى أشهر للحصول على السيارة ، وعلى الجانب الآخر ففى منطقة احمد عرابى فى المهندسين ، يقول احد اصحاب معارض السيارات ، ان السيارة غير متواجدة لديهم ، ومن تتواجد لديه واحدة يصبح الاوفربرايس عليها مرتفع للغاية ، وان حركة البيع والشراء للسيارات الجديدة الآن شبه منعدمة .

ومن المعروف ان السيارة تويوتا كورولا قد ارتفع سعرها الرسمى بداية شهر ابريل الجارى ما بين 25 الف جنيه الى 50 ألف جنيه غلى حسب الحالة .

تويوتا كورولا موديل 2022

وتستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 ، قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.8 ثانية، وتستهلك السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 ، 6.8 لتر عندما تخوض مسافات بلغت 100 كيلومتر .

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2022 ، فتاتى بـ 4630 مم للطول، وبعرض يبلغ 1780 مم، و 1435 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 371 لتر، مع جنوط تتراوح بين 15 و 17 بوصة.

تويوتا كورولا موديل 2022

اما عن أسعار تويوتا كورولا 2022 الرسمية الجديدة :

- فئة أكتيف مانيوال 352 ألف جنيه بدلاً من 312 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه .

- فئة أكتيف أوتوماتيك 390 ألف جنيه بدلاً من 345 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه .

- فئة أكتيف بلس 393.600 ألف جنيه بدلاً من 348 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه .

- فئة كمفورت 425 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه .

- فئة كمفورت بلس 428 ألف جنيه بدلاً من 383 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه .

- فئة سمارت 445 ألف جنيه بدلاً من 399 ألف جنيه بزيادة 46 ألف جنيه .

- فئة سمارت فتحة سقف 465 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه .

- فئة GR 490 ألف جنيه بدلاً من 457 ألف جنيه بزيادة 33 ألف جنيه .

- فئة اليجانس 499 ألف جنيه بدلاً من 472 ألف جنيه بزيادة 27 ألف جنيه .