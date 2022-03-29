أسعار فئات تويوتا كورولا موديل 2022 بالسوق السعودي .. صور

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة داخل الاسواق العالمية والعربية من فئة السيدان، والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل فئة من الفئات المطروحة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار فئات تويوتا كورولا موديل 2022 بالسوق السعودي.

تويوتا كورولا موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي،ةيمكنه انتاج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بعمل بتقنية الدفع الامامي.

تويوتا كورولا موديل 2022

وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 1800 سي سي مع قدرات هجينة.

تويوتا كورولا موديل 2022

كما تحتوي السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على محرك 2000 سي سي 4 سلندر ايضا، ولكنه يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصانا، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT اوتوماتيكي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/ساعة، وامكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

تويوتا كورولا موديل 2022

وترتكز السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4630 مم، و 1780 مم للعرض، و 1435 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 368 لتر، كما تضم مصابيح امامية حادة المظهر، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في السعودية

الفئة الأولى تويوتا كورولا 2022 1.6L XLI بقيمة قدرها 74,572 ريال.

الفئة الثانية تويوتا كورولا 2022 1.6L GLI بقيمة قدرها 76,527 ريال.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا 2022 1.6L XLI Executive بقيمة قدرها 78,101 ريال.

الفئة الرابعة تويوتا كورولا 2022 1.6L XLI Executive بقيمة قدرها 81,631 ريال.

الفئة الخامسة تويوتا كورولا 2022 1.6L GLI Moonroof بقيمة قدرها 87,551 ريال.

الفئة السادسة تويوتا كورولا 2022 1.8L XLI Executive Hybrid بقيمة قدرها 89,942 ريال.

الفئة السابعة تويوتا كورولا 2022 1.8L GLI Moonroof Hybrid بقيمة قدرها 98,936 ريال.

الفئة الثامنة تويوتا كورولا 2022 2.0L GLI Moonroof بقيمة قدرها 99,392 ريال.