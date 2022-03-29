عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات تويوتا كورولا موديل 2022 بالسوق السعودي .. صور

اسعار فئات تويوتا
اسعار فئات تويوتا كورولا موديل 2022 بالسوق السعودي

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة داخل الاسواق العالمية والعربية من فئة السيدان، والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل فئة من الفئات المطروحة.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار فئات تويوتا كورولا موديل 2022 بالسوق السعودي.

تويوتا كورولا موديل 2022 

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي،ةيمكنه انتاج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بعمل بتقنية الدفع الامامي.

تويوتا كورولا موديل 2022 

وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 1800 سي سي مع قدرات هجينة.

تويوتا كورولا موديل 2022 

كما تحتوي السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على محرك 2000 سي سي 4 سلندر ايضا، ولكنه يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصانا، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT اوتوماتيكي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/ساعة، وامكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

تويوتا كورولا موديل 2022 

وترتكز السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4630 مم، و 1780 مم للعرض، و 1435 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 368 لتر، كما تضم مصابيح امامية حادة المظهر، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية.

 

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في السعودية 

 

الفئة الأولى تويوتا كورولا 2022 1.6L XLI بقيمة قدرها 74,572 ريال.

الفئة الثانية تويوتا كورولا 2022 1.6L GLI بقيمة قدرها 76,527 ريال.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا 2022 1.6L XLI Executive بقيمة قدرها 78,101 ريال.

الفئة الرابعة تويوتا كورولا 2022 1.6L XLI Executive بقيمة قدرها 81,631 ريال.

الفئة الخامسة تويوتا كورولا 2022 1.6L GLI Moonroof بقيمة قدرها 87,551 ريال.

الفئة السادسة تويوتا كورولا 2022 1.8L XLI Executive Hybrid بقيمة قدرها 89,942 ريال.

الفئة السابعة تويوتا كورولا 2022 1.8L GLI Moonroof Hybrid بقيمة قدرها 98,936 ريال.

الفئة الثامنة تويوتا كورولا 2022 2.0L GLI Moonroof بقيمة قدرها 99,392 ريال.

تويوتا كورولا موديل 2022 تويوتا كورولا موديل 2022 فئات تويوتا كورولا موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

ترشيحاتنا

ريا أبي راشد عن صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار: سيندم كثيرًا

الرئيس الأمريكي يهاجم صحفيًّا بسبب سؤال عن دعم الجيش الأوكراني: أنت غبي

الكرملين: تصريحات بايدن عن بقاء بوتين في السلطة إهانة شخصية

خالد سعد: زيادة أسعار السيارات تراوحت بين 10 إلى 15%.. فيديو

صحفي ليكيب: حظوظ مصر أكبر في التأهل للمونديال على حساب السنغال

بعد حفل الأوسكار.. كيف يتم استخدام خطابات المهرجانات لدعم الأحداث السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ