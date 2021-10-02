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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمظهر أكثر قوة .. تويوتا هايلكس تحصل على تعديلات فريدة |صور

بمظهر اكثر قوة ..
بمظهر اكثر قوة .. تويوتا هايلكس تحصل على تعديلات فريدة

اكتسبت النسخة تويوتا هايلكس شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية، نسبة إلى تصميمها العملاق بجانب التجهيزات الفنية المطروحة، والتي منحتها الافضلية في العامل مع بعض الطرق الوعرة، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية الرحبة مع مفهوم الدبل كابينة، و الصندوق الخلفي المتعدد الاغراض.

ولكن يبدو أن شركات تعديل السيارات مازالت تبهر متابعيها بكل ما هو جديد، حيث تمكنت شركة راد الواقعة في تايلاند بتقديم لمساتها الفريدة للعديد من الاصدارات التابعة للصانع الياباني، مثل الايقونة باثفايندر، و اخرهم هايلكس العملاقة، والتي ظهرت بالعديد من اللمسات القوية تجعلها تتسم بالمظهر العدواني، و كأنها اشبه بالعربات العسكرية.

تصميم السيارة تويوتا هايلكس المعدلة

 

ارتكزت النسخة تويوتا هايلكس المعدلة على عجلات كبيرة الحجم، مخصصة للسير على الطرق الوعرة وخاصة الطينية، مدعومة بجنوط معدينة قوية، مع اجراء بضعة تعديلات خاصة بأنظمة التعليق، حيث اضافت نظان تعليق Old Man Emu والذي يعمل على رفع السيارة بنسبة 2 بوصة (51 ملم) أو 4 بوصات (102 ملم) أو 6 بوصات (152 ملم).

بينما جاءت تويوتا هايلكس المعدلة بتصميم خارجي قوي، مدعوم بغطاء محرك ذات موجة بارزة، مع مصابيح أمامية تحمل الجانب الشرس، ومصابيح ثنائية الاداء تعمل بتقنية LEDLIGHT تم تثبيتها اعلى ناحية السقف من الواجهة، مع رفارف جانبية امامية وخلفية ذات تصميم منتفخ، وشبكات أمامية سوداء مع لمسات صفراء، بالاضافة إلى صادم أمامي مع شدادات، ومصابيح ضباب دائرية الشكل.

وعلى الرغم من عدم توافر البيانات الخاصة بقوة المحرك واذا قد قامت شركة راد باجراء تعديلات حول قوة المحرك ام لا، ولكن تشير التوقعات بأن هذه النسخة تحتوي على اصدار متقدم من محركات هايلكس، والتي تأتي بمحرك 2800 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 201 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر.

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