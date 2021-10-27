سوق المستعمل.. سعر تويوتا هايلوكس موديل 2018

تحظى سيارات الدفع الرباعي بشعبية كبيرة في دول العربية وخاصة السوق المصري، نظراً للطرق الجبلية وغير الممهدة التي تتكيف معها هذه النوعية من السيارات، ولعل أشهرها اليابانية تويوتا هايلوكس موديل 2018، التي تحظى بتواجد قوي في سوق المستعمل.

تأتي تويوتا هايلوكس موديل 2018 بثلاثة محركات، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر مع تيربو يولد قوة 147 حصان، والثاني بنزين سعة 2.7 لتر يولد قوة 164 حصان، أما الثالث بنزين سعة لترين يولد قوة 137 حصان.

دعمت سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2018 بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، نظام تعليق محدث لزيادة الراحة على الطريق، وحصلت على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام صوتي مع راديو ومشغل أسطوانات وملفات MP3.

بالإضافة إلى أزرار تحكم على المقود، نوافذ أمامية ومرايا جانبية بتحكم كهربائي، ونظام فتح أبواب السيارة عن بعد وزودت بشاشة معلومات متعددة، ثلاجة، حساسات خلفية، زودت السيارة بشاشة عرض متعددة المعلومات MID ، وعجلة القيادة عصرية.

وجهزت سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2018 بنظام ترفيهي جديدة توفر الاتصال مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أن عدادات القياسات شاشتها رقمية، عجلة قيادة قابلة للإمالة، ودعمت بمنظومة الفرامل مانعة الانغلاق ABS .

تتراوح أسعار سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2018 في سوق المستعمل من 350 ألف إلي 380 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.