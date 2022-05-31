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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة صباحية…أحمد مكي يخطف الأنظار من سيارته

احمد مكي
احمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر أحمد مكي بصورة صباحية من سيارته و علق قائلا:" صباح الورد " 

 

 أعاد الفنان أحمد مكي نشر أغنية "مغامرات الكبير" ، التي قدمها الفنان أمير عبدالواحد مع فريق عمل كبير، بعد تحويل شخصيات الجزء السادس من المسلسل الشهير الكبير أوي إلى رسوم، وتقديمها على طريقة الرسوم المتحركة التي تُعرض على قناة سبيستون spacetoon.

ونشر أحمد مكي، الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" وعلق قائلا :"ألف شكر على المجهود الجبار ده.. حلو حلاوة.. ربنا يسعدكم وتسلم إيديكم".

 

كما نشر أسماء كل المشاركين في الأغنية وهم: غناء: أمير عبدالواحد، نور سعد، كلمات: أمير عبدالواحد، ألحان: أمير عبدالواحد – جاليليو، موسيقى ومكساج: جاليليو، تسجيل: أحمد محفوظ، رسوم: أحمد وهبة، تحريك: عمر حماقي، إخراج تنفيذي: أحمد وهبه-عمر حماقي، فكرة ورؤية فنية: أمير عبدالواحد.

الجزء السادس من الكبير أوي تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلّام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، الذين حققوا نجاحًا كبيرا وقت عرض المسلسل في رمضان 2022، وحصلوا على إعجاب الجمهور واشادات من النقاد ونجوم الوسط الفني، كما تم الإعلان في نهاية الحلقة الأخيرة عن استعداد فريق العمل لتقديم الجزء السابع في رمضان 2023.

احمد مكي مسلسل انستجرام الفنان صباح الورد الوسط الفنى صورة جديدة له

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