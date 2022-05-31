رئيس الوزراء: سددنا 40 مليار جنيه متأخرات ضمن برنامج دعم الصناعات

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يكن فى استطاعة أى دولة أو رجل صناعة الحديث عن التوسع والصناعة بدون بنية أساسية قوية، وهو ما سعت إليه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة من شبكة طرق قوية وشبكة موانى بحرية وجافة ومناطق لوجيستية.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" اليوم الثلاثاء الدولة المصرية استثمرت بمئات المليارات من الجنيهات لخلق هذه البينة الأساسية لتجلعنا قادرين على الصناعة وتوطينها، ولإنشاء مجمعات صناعية ضخمة جاهزة.



وتابع: كان لدينا مجموعة من التشريعات من قانون الاستثمار وحماية المنافسة وغيرها من قاعدة تشريعية تجعلنا ننطلق، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم رجال الصناعة، قائلا: سددنا 40 مليار جنيه كمتأخرت ضمن برنامج دعم الصناعات.



وذكر: صادراتنا زادت رغم الأزمة التى يشهدها العالم، مضيفا لازالت بالفعل هناك بعض المعوقات التى تسعى الدولة للتغلب عليها وإزالتها لتشجيع المصنعين وإنشاء المصانع الجديدة.

