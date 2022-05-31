إزالة 9 تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، رصد حالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بـ "حوض الجزار"، وإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بـ"حوض محمود بك زمام " و حالة تعدى بناء غرفة بـ قرية القيس ، كما قامت الوحدة المحلية بـ"بني علي" بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف في المهد بـ(قرية نزلة جلف) بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بقرية بلة المستجدة ، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبها ، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حالة استكمال بناء بـ (قرية إبشادات) وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بـ(قرية نزلة تونا الجبل) ،و بـ (قرية ديرابوحنس) التابعة لمجلس قروي دير البرشا وتم ازالة الشدة الخشبية والتحفظ على المواد المستخدمة فى البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

وفى مركز سمالوط ، تمكنت الوحدة المحلية لقرية بني خالد من إزالة لحالة تعدى بالبناء المخالف فى المهد على أرض أملاك بـ "طريق البستان"، وبالتعاون مع إدارة الازالات والاشغالات.