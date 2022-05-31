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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح هبوط أرضى بشارع المحطة ورفع 320 طن مخلفات بسمالوط في المنيا

إصلاح هبوط ارضى بشارع
إصلاح هبوط ارضى بشارع المحطة بسمالوط

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا من إصلاح هبوط أرضى بشارع المحطة بحي شرق المدينة.

حيث كلف المهندس أحمد راشد مهدى رئيس المركز  الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المركز وإدارة الطرق والصرف الصحي بالانتقال الفوري لمكان الهبوط وتم توفير كميات من الرمال وإعادة إصلاح مكان الهبوط وتحويل خط سير الحركة بالمنطقة أمام حركة انتقال الأفراد والسيارات.

وتابع نائب رئيس المركز  أعمال النظافة في حى جنوب المدينة ورفع ما يقارب من 320 طن مخلفات صلبة وقمامة بنطاق الحى.


يشار إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شعد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمنتهية بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، حيث يجري العمل على تنفيذ 457 مشروع بنطاق 19 قطاع خدمي بمختلف القطاعات الخدمية بقري مركز ابوقرقاص ، وذلك ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

أوضح المحافظ، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى جاهزية تامة للتسليم النهائي، تشمل مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية ومدرسة السلام الإعدادية وتطوير مدرسة مصطفي التوني الاعدادية المشتركة ومد وتدعيم شبكات المياه في قرية اتليدم ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في ابيوها وتبطين ترع صليبة أبيوها .

التقي المحافظ، خلال جولته بالمواطنين من أهالي القري للتأكد من توصيل الخدمات للمواطنين بالمنازل، كما وجه الأهالي الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

 

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