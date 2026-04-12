الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 450 كم .. كوبرا تكشف عن رافال الكهربائية

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة
سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة كوبرا عن طرازها الكهربائي الجديد كوبرا رافال ، وتنتمي رافال لفئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعتمد كوبرا رافال على منصة MEB+ الجديدة من مجموعة فولكس واجن، التي تتبع لها كوبرا.

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة 

أبعاد كوبرا رافال الجديدة

تاتى سيارة كوبرا رافال الكهربائية في الأسواق بطول 4 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 2.6 متر، وبها صندوق خلفني سعة 441 لتر، وهذا يمنحها حضور أكثر رياضية وثبات على الطريق.

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة 

محرك كوبرا رافال الجديدة

تحصل سيارة كوبرا رافال الجديدة علي قوة تصل إلي 114 حصان، وبها بطارية سعة 37 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها شاحن سريع بقدرة 50 كيلوواط فقط.

وبالنسبة لنسخة رافال بلس فتحصل على محرك بقوة 133 حصان مع البطارية نفسها، لكن بسرعة شحن أعلى تصل إلى 88 كيلوواط، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 23 دقيقة.

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة 

وفي النسخ المزودة بالبطارية الأكبر سعة 52 كيلوواط/ساعة تنتج قوة 208 حصان، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتصل سرعة شحن السيارة إلى 105 كيلوواط .

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة 

وأقوى نسخة هي رافال VZ، التي تنتج قوة 222 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.8 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبه تروس اوتوماتيك .

مواصفات كوبرا رافال الجديدة

تمتلك سيارة كوبرا رافال الجديدة الكثير من المميزات من ضمنها، نظام تعليق منخفض، ونظام تعليق متكيف، وبها نظام وتوجيه تدريجي (Progressive Steering)، وتفاضل إلكتروني محدود الانزلاق، وبها ميزة e-launch الخاصة بالانطلاق السريع من الثبات مع مؤثرات صوتية اصطناعية.

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة كوبرا رافال الجديدة بها، شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.9 بوصه، وبها واجهة تحكم قديمة من فولكس واجن مع أشرطة لمس للتحكم بدرجة الحرارة، وتحتفظ عجلة القيادة بأزرار فعلية، ومقاعد رياضية خاصة، وجنوط مقاس 19 بوصه باللون الأخضر الكبريتي، وطلاء خارجي مطفي بلون المنغنيز .

شركة كوبرا رافال السيارات الهاتشباك أبعاد كوبرا رافال الجديدة محرك كوبرا رافال الجديدة مواصفات كوبرا رافال الجديدة رافال الجديدة محرك كوبرا

