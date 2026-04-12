بعد واقعة سيدة بالإسكندرية.. أول تحرك من المجلس القومي للطفولة والأمومة لأبنائها
مقترح برلماني يمنح المطلقة ثلث الدخل الشهري بدلًا من ثلث ثروة الزوج
سفير مصر لدى روسيا يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى بيلاروس
تصعيد وشيك في الأفق.. إسرائيل تحذر من فشل المفاوضات وأزمة هرمز تشعل التوتر
تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل يواصل المعدن الأصفر رحلة الهبوط ؟
محمد علاء يتوج بذهبية بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف
الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي بحفل على مسرح الجمهورية
خالد الغندور: لن يصلح حال الكرة المصرية طول من يتحكم فيها الأقوى
رسائل تهنئة شم النسيم 2026.. أقدم أعياد المصريين.. صور
«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري
ذهبية جديدة للتجديف المصري.. محمد علاء يتوج ببطولة كرواتيا المفتوحة
فتح جزئي لمعبر رفح يعيد الأمل لمرضى غزة.. وإجلاء عاجل للعشرات بعد أيام من الإغلاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة

إبراهيم القادري

قيادة السيارات بشكل أمن وصحيح يتطلب الالتزام الدقيق بقواعد المرور، ومن ضمنها، الحفاظ على مسافة أمان مضاعفة تصل إلي 8 متر ، والالتزام بالسرعات المقررة، وتجنب التجاوز الخاطئ، ويجب استخدام الإشارات الجانبية قبل تغيير الحارات، وتجنب المشتتات كالهاتف، وقم بفحص السيارة قبل التحرك بها علي الطرق السريعة .

مسافة الأمان

ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة الأمامية لتتمكن من التوقف بأمان في حالات الطوارئ.

السرعة المناسبة

التزم بالسرعة القانونية، وقم بتعديلها حسب حالة الطريق والطقس، ويجب معرفة ان السرعة الزائدة تقلل السيطرة السيارة .

التجاوز الآمن

استخدم الحارة اليسرى فقط للتجاوز، وتجنب التجاوز من الجانب الأيمن نهائياً.

استخدام الإشارات

قم باستخدام الإشارات الضوئية بشكل مبكر قبل تغيير الحارة المرورية لتنبيه السائقين الآخرين.

تركيز الانتباه

تجنب استخدام الهاتف المحمول تماماً، وذلك لان الانشغال لثواني قد يتسبب في حادث خطير.

فحص السيارة

تأكد من سلامة الإطارات، والمكابح، وزيت المحرك، والأضواء، ومستوى البنزين قبل الانطلاق.

القيادة في الضباب

عند القيادة في ظروف جويه سيئة يجب تخفيف السرعة، وقم بتشغيل جميع أنوار السيارة، واستخدم أنوار الشبورة، ولا تتوقف في منتصف الطريق.

خذ قسط من الراحة

إذا شعرت بالتعب أو النعاس يجب عليك ان تتوقف فوراً لأخذ استراحة، فالقيادة المرهقة تقلل التركيز.

حزام الأمان

تأكد من ارتداء جميع الركاب لحزام الأمان لأنه يحمي من الإصابات الخطيرة.

حارة الطوارئ

لا تستخدم حارة الطوارئ إلا في حالات تعطل السيارة القصوى.

نصيحة إضافية

راقب المرايات العكسية والجانبية بانتظام لرصد السيارة القادمة والمحيطة الخاص بسيارتك .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

ترشيحاتنا

أرشيفية

أنهت حياتها في لحظة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل خفية بواقعة بسنت سيدة سموحة

الكانتلوب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكنتالوب؟

تلوين البيض

ودعي التلوين التقليدي.. أفكار جديدة لزخرفة البيض في دقائق

بالصور

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم

فيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد