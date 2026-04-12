نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة

قيادة السيارات بشكل أمن وصحيح يتطلب الالتزام الدقيق بقواعد المرور، ومن ضمنها، الحفاظ على مسافة أمان مضاعفة تصل إلي 8 متر ، والالتزام بالسرعات المقررة، وتجنب التجاوز الخاطئ، ويجب استخدام الإشارات الجانبية قبل تغيير الحارات، وتجنب المشتتات كالهاتف، وقم بفحص السيارة قبل التحرك بها علي الطرق السريعة .

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

- نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة :

مسافة الأمان

ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة الأمامية لتتمكن من التوقف بأمان في حالات الطوارئ.

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

السرعة المناسبة

التزم بالسرعة القانونية، وقم بتعديلها حسب حالة الطريق والطقس، ويجب معرفة ان السرعة الزائدة تقلل السيطرة السيارة .

التجاوز الآمن

استخدم الحارة اليسرى فقط للتجاوز، وتجنب التجاوز من الجانب الأيمن نهائياً.

استخدام الإشارات

قم باستخدام الإشارات الضوئية بشكل مبكر قبل تغيير الحارة المرورية لتنبيه السائقين الآخرين.

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

تركيز الانتباه

تجنب استخدام الهاتف المحمول تماماً، وذلك لان الانشغال لثواني قد يتسبب في حادث خطير.

فحص السيارة

تأكد من سلامة الإطارات، والمكابح، وزيت المحرك، والأضواء، ومستوى البنزين قبل الانطلاق.

القيادة في الضباب

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

عند القيادة في ظروف جويه سيئة يجب تخفيف السرعة، وقم بتشغيل جميع أنوار السيارة، واستخدم أنوار الشبورة، ولا تتوقف في منتصف الطريق.

خذ قسط من الراحة

إذا شعرت بالتعب أو النعاس يجب عليك ان تتوقف فوراً لأخذ استراحة، فالقيادة المرهقة تقلل التركيز.

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

حزام الأمان

تأكد من ارتداء جميع الركاب لحزام الأمان لأنه يحمي من الإصابات الخطيرة.

حارة الطوارئ

لا تستخدم حارة الطوارئ إلا في حالات تعطل السيارة القصوى.

نصيحة إضافية

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

راقب المرايات العكسية والجانبية بانتظام لرصد السيارة القادمة والمحيطة الخاص بسيارتك .