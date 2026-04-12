قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار

اجتماع وزير البترول مع الجمعية العامة لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)
أمل مجدى

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع وذلك توفيرا للطاقة والوقود وترشيد استخدام وسائل النقل العام والخاص  ، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديو كونفرانس، أعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، رئيس الشركة، وقيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير البترول على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري تنفيذه بمحافظة أسيوط، لما يمثله من دور محوري في خفض فاتورة الاستيراد، خاصة من منتج السولار، مشددًا على ضرورة الالتزام بسرعة استكمال الجزء المتبقي من المشروع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منه وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وتوفير السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5).

ووجّه وزير البترول بتكثيف جهود إدارة الشركة لتسريع وتيرة التنفيذ، من خلال تعزيز العمل التكاملي مع المساهمين والشركات المنفذة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمجمع في تأمين إمدادات السولار للسوق المحلي، خاصة في صعيد مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي السياق ذاته، شدد وزير البترول على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، واتباع الإجراءات الوقائية المعتمدة خلال تنفيذ المشروع، بما يضمن حماية العاملين وسلامة الأصول والمنشآت، مؤكدًا على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة كأولوية قصوى.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد عبد الله، رئيس الشركة، مستجدات تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط، والذي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار في صعيد مصر، والمساهمة في خفض الواردات، مشيرًا إلى أن المجمع سيقوم بمعالجة المازوت والسولار والكيروسين المنتجة من شركة أسيوط لتكرير البترول، وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة تلبي احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن المجمع سيحقق طفرة نوعية في قدرات الإنتاج المحلية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2.8 مليون طن سنويًا من السولار بالمواصفات الأوروبية (EURO V)، و 400 ألف طن سنويًا من النافتا المستخدمة في صناعة البنزين والبتروكيماويات، و100 ألف طن بوتاجاز سنويًا ، فضلًا عن منتجات ثانوية تشمل 330 ألف طن فحم، و66 ألف طن كبريت.

وأشار إلى أن مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط تم تصميمه باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تتولى شركة تكنيب إنرجيز الإيطالية دور المقاول العام، بالتعاون مع شركتي إنبي وبتروجت، وباستخدام تقنيات شركات أكسنز الفرنسية، وبيكتل الأمريكية، وتكنيب بينيلوكس الهولندية، وسيرتك نيجي الإيطالية، لافتًا إلى أن نسبة التقدم في تنفيذ المشروع بلغت نحو 88% من إجمالي الأعمال.

وأضاف أنه وفقًا للمخطط الجاري، سيتم استكمال أعمال الإنشاءات وبدء تجارب تشغيل وحدات المرافق والعمليات بنهاية العام الجارى.

وأوضح رئيس الشركة أن “أنوبك” تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمع، من خلال تنفيذ مشروع لبناء القدرات التشغيلية، يستهدف إعداد كوادر مؤهلة من المهندسين والفنيين حديثي التخرج، مع تخصيص نسبة 30% من طاقم التشغيل لأبناء الصعيد.

البترول الغاز النفط أنوبك وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد