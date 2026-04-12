بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

أعلنت إدارة نادي الزمالك التوصل إلى اتفاق يقضي بحصول نادي الزمالك على عدد 14 ألف تذكرة إضافية بمدرجات الدرجة الثالثة شمال، في مباراته يوم الجمعة المقبل أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها على ستاد القاهرة.

وقال نادي الزمالك، في بيان أصدره اليوم: بناءً على هذا الاتفاق نطالب جماهير نادي الزمالك العظيمة من حائزي تذاكر الدرجة الأولي يمين أن تقوم باسترداد القيمة المالية لهذه التذاكر ، و تم التنسيق مع شركة تذكرتي علي استرداد قيمة تذاكر الدرجة الأولى يمين وطرح الأعداد الزيادة خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته غدا الإثنين على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا للقاء العودة المرتقب أمام شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية.

وعادت بعثة الزمالك إلى مصر، مساء أمس السبت، بعد رحلة استغرقت نحو 4 ساعات، عقب مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية؛ ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.