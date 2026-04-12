45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية

عقد مسئولو نادي الزمالك اجتماعا مع الجهات المعنية والمنظمة لمباراة شباب بلوزداد لبحث زيادة عدد الجماهير في إياب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقا مصادر داخل نادي الزمالك فإنه تمت الموافقة على زيادة عدد تذاكر جمهور الزمالك للقاء شباب يلوزداد يوم الجمعة باستاد القاهرة المقبل إلى 45،400 ألف تذكرة

يستأنف غدا الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا للقاء العودة المرتقب أمام شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية.

وعادت بعثة الزمالك إلى مصر، مساء أمس السبت، في رحلة استغرقت نحو 4 ساعات، عقب مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية؛ ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.