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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: توريد 401 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع أعمال توريد محصول القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا توريد 401803 أطنان و282 كيلو جراما من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 11713 طنا و931 كيلو جراما من القمح حتى أمس، السبت، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب جميع الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وقال محافظ المنيا إن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، حيث تم توريد 401 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية. 

وأشاد بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي، والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

هذا وقد تابع محافظ المنيا، أمس السبت، أعمال توريد محصول القمح بشونة المسيد التابعة لمركز العدوة، شمال المحافظة، للتأكد من انتظام أعمال التوريد وتذليل جميع العقبات للتسهيل على المزارعين لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة من أعمال التوريد.
 

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