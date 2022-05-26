بعد إدراجه بمناسك الحج المسيحي العالمي.. بدء مولد السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا|شاهد

بدأ اليوم الخميس، مولد السيدة مريم العذراء بدير جبل الطير بسمالوط شمال المنيا والذى تم إدراجه فى مناسك رحلة الحج المسيحى العالمى بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حيث تعد كنيسة دير جبل الطير إحدى الكنائس التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر حيث يستمر المولد لمدة أسبوع.

ومنذ الإدراج بدأت عمليات التطوير بالدير فقد تم تطوير شامل لمسار العائلة المقدسة فقد تم تطوير المدخل الرئيسي للدير والاستراحة والطريق السياحي والطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت كما تمت عمليات التشجير للمنطقة ورفع الحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق وإزالة المخلفات والإشغالات وفحص كافة تراخيص المحال العامة بالمنطقة.

ومن جانبه قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعدة زيارات متتالية للدير لمتابعة أعمال التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة بالمنطقة تمهيدا للافتتاح الرسمي للمسار.

وذلك بحضور العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، وأحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ كافة الأعمال التي جرى الانتهاء من تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، والطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير ووجه برفع الحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق ورفع وإزالة أي مخلفات وإشغالات على جانبي الطريق مع فحص كافة تراخيص المحال العامة بمحيط المسار .

وأكد المحافظ، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

ويطلق البعض على الدير اسم دير " جبل الطير" بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله، كما يطلق عليه البعض اسم جبل الكف لمنع "عيسى عليه السلام" سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل المتحف البريطاني، كما يشتهر باسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل.

كما يطلق عليه أيضًا اسم جبل الكف لمنع "عيسى عليه السلام" سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بكف يده التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل المتحف البريطاني .

ودير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا في مركز بني مزار شمال المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان والكنيسة الموجودة داخل الدير، تحمل اسم السيدة العذراء وأنشأتها الملكة والقديسة " هيلانة" سنة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938ميلادية ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام.

بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديس ما يعلو صحن الكنيسة قبة قائمة على مناطق انتقال من جسور حجرية ويُحيط بالجدران الداخلية مصاطب منحوتة للجلوس عليها، بالإضافة إلى الأيقونات والمعمودية الأثرية.

وتضم المنطقة أيضا دير أثري يقع مدخله الرئيسي في الناحية الغربية مواجه للهيكل وجدرانه بها أعداد كثيرة من الشبابيك وفي الناحية الشمالية يوجد بروز يعلوه المنارة المركب فيها جرس الكنيسة ويعلو الجدار الغربي 4 شبابيك على شكل صليب ويوجد داخله ممر مستطيل أمام الباب الجنوبي ولوحة من الفسيفساء في الجدار الشرقي وفي الجهة الغربية سلم صاعد إلى أعلى الدير كما يوجد سلم داخل الممر المتواجد أمام الباب الغربي يصل إلى أعلى الدير.

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