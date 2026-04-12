بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء

أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قراراً بحركة تعيينات جديدة شملت عدداً من رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل داخل مختلف الجهات الثقافية.



وتضمنت القرارات تجديد تكليف السفير عمر أحمد سليم مستشاراً لوزير الثقافة للشئون الخارجية، وندب الدكتور محمود حامد صالح رئيساً لقطاع الفنون التشكيلية، إلى جانب ندب هشام محمد عطوة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.



كما شملت القرارات ندب الدكتور أيمن حافظ الشيوي رئيساً لقطاع المسرح، وندب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي مديراً للمركز القومي للترجمة، بالإضافة إلى ندب خالد عوض اللبان مساعداً لوزير الثقافة للشئون الاقتصادية وتنمية الموارد.



وفي السياق ذاته، تضمنت القرارات استمرار عدد من القيادات في مناصبهم، حيث تقرر بقاء المهندس محمد أبو سعدة رئيساً للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس حمدي سطوحي رئيساً لصندوق التنمية الثقافية، والدكتور أشرف العزازي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نبيلة حسن رئيساً لأكاديمية الفنون.



وأكدت وزيرة الثقافة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير منظومة العمل الثقافي، والدفع بقيادات تمتلك الخبرة والكفاءة لتنفيذ مستهدفات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن قرارات جديدة تخص إدارة عدد من الهيئات التابعة للوزارة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب.



وأعربت الوزيرة عن تمنياتها بالتوفيق للقيادات الجديدة، مؤكدة أهمية العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات ودعم الحركة الثقافية في مصر خلال المرحلة المقبلة.