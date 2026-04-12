ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران دخلت المفاوضات "وكأنها تملك أوراقاً رابحة، لكنها لا تملكها".

وأضاف ترامب: "لقد دُمّر جيشها، ودُمّرت قواتها البحرية، وغرقت 150 سفينة في قاع البحر، نعتقد أن العديد من الدول ستساعدنا في هذا، لكننا سنفرض حصاراً شاملاً".

وأشار إلى أن "إيران لم تتراجع عن موقفها التفاوضي، وأتوقع أن تعود وتمنحنا كل ما نريده".

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز، قائلا: "لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتطهيرها".

وأضاف: "يرغب حلف الناتو في المساعدة في مضيق هرمز".

وكتب ترامب في تدوينة على منصة (تروث سوشيال) : "سارت المفاوضات على ما يرام، وتم الاتفاق على معظم النقاط، لكن النقطة الوحيدة التي كانت مهمة حقاً، وهي القضية النووية، لم يتم الاتفاق عليها. واعتباراً من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، عملية فرض حصار بحري على أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. في مرحلة ما، سنصل إلى أساس يسمح للجميع بالدخول، ويسمح للجميع بالخروج".



