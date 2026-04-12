الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قصة أيقونية تعود.. مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

إبراهيم القادري

أنتجت سيارة مرسيدس بنز 500E و التي سميت لاحقاً باسم E500 في أوائل التسعينيات ما بين فترة عام 1990وحتي عام 1995، وتعتبر أيقونة هندسية وجاءه نتيجة تعاون تاريخي مع بورشه، وصممت سيارة مرسيدس E500 لتجمع بين فخامة الفئة E (W124) وأداء السيارات الرياضية.

محرك مرسيدس E500

تحصل سيارة مرسيدس E500 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي ، وتنتج قوة 326 حصان، وتم تجميعها يدوياً في مصانع بورشه لتعذر إنتاجها في خطوط مرسيدس، وأطلق عليها لقب " الذئب في ثوب حمل ".

قصة مرسيدس بنز 500 E تعتبر من أكثر فصول التعاون إثارة في تاريخ السيارات، وذلك لأنها جمعت بين فخامة مرسيدس وهندسة "بورشه" الرياضية في هيكل واحد.

قصه سيارة مرسيدس E500

في أواخر الثمانينيات كانت مرسيدس ترغب في تطوير نسخة عالية الأداء من الفئة E (طراز W124) لمنافسة سيارة BMW M5.

ونظراً لأن مهندسي مرسيدس كانوا منشغلين بتطوير الفئة S الجديدة وقتها، فـ استعانت الشركة بـ "بورشه" التي كانت تمر بأزمة مالية في ذلك الوقت.

هندسة بورشه

لم تكتف بورشه بتصميم مرسيدس E500  بل تولت هندسة حجرة المحرك وتعديل نظام التعليق وهيكل السيارة، وبسبب عرض السيارة الزائد بسبب الإطارات الأعرض، لم تعد تتناسب مع خطوط إنتاج مرسيدس التقليدية، مما دفع بورشه لتجميعها يدوياً في مصنعها بمدينة شتوتجارت.

الأداء الجبار لـ مرسيدس E500

زودت السيارة بعد ذلك بمحرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي مستعار من طراز 500 SL، وتنتج قوة 322 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة يتم في مدة 5.5 ثانية، وهو رقم مذهل لسيارة سيدان في تلك الحقبة.

اللقب الشهير لـ مرسيدس E500

لقبت سيارة مرسيدس E500  بلقب الذئب في ثياب حمل، لأن مظهرها الخارجي كان يبدو هادئ كأي سيارة مرسيدس عائلية، لكن أداءها كان يضاهي السيارات الرياضية الخارقة.

ندرة سيارة مرسيدس E500

تم إنتاج عدد 10.479 سيارة من مرسيدس E500 فقط بين عامي 1991 و1995، مما جعلها اليوم قطعة فنية يبحث عنها جامعو السيارات الكلاسيكية حول العالم.

