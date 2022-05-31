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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليم الكبار: محو أمية 214 ألف مواطن في قرى حياة كريمة.. فيديو

تعليم الكبار
تعليم الكبار

قال رضا داوود رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والخدمات بهيئة تعليم الكبار، إن الهيئة تشارك في أي مبادرة رئاسية تخدم المواطن مثل مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري .

 

وأضاف رضا داوود في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، أن الهيئة وضعت خطة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة وتم تركز العمل على قرى حياة كريمة لتعليم الكبار ومحو الأمية في تلك القرى".

 

وتابع رضا داوود: "تم تكثيف الندوات التعليمية في القرى الأكثر احتياجا خلال العام ونصف الماضي تم محو أمية أكثر من 214 ألف مواطن".

 

وأكمل رضا داوود: "نستهدف في 30 يونيو المقبل أن يصل عدد من تم محو أميتهم لـ 250 ألف مواطن  في قرى حياة كريمة"، مضيفا: "يتم تدشين فصول تعمل عن بعد لبعض الدارسين خلال فترة كورونا ".
 

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