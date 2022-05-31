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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات أمريكية.. طريقة عمل بروستد الدجاج

طريقة عمل بروستد
طريقة عمل بروستد الدجاج

تعتبر طريقة عمل بروستد الدجاج هي  وجبة شهية يفضلها الأطفال والكبار، ويمكن بدلا من شرائها من المطاعم جاهزة، وإعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتقديمها مع المكرونة، او مع الخبز والبطاطس المقرمشة.

 

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وقدم الشيف عماد عراوي طريقة عمل بروستد الدجاج وهي أحد الأكلات الأمريكية، والتي يشتهر تحضيرها في أكبر المطاعم، ويمكن تحضيرها في المنزل في وقت لا يتعدى ساعتين، وتكفي هذه المقادير لحوالي  أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل بروستد الدجاج

 

طريقة عمل بروستد الدجاج


مقادير طريقة عمل بروستد الدجاج :
1 كيلو دجاج، مقطع قطع منفصلة، مغسول جيداً
1 بيضة
1 كوب دقيق
300غ بقسماط

طريقة عمل بروستد الدجاج :
- يتببل الدجاج بالملح و الفلفل و الخل و الليمون و البهارات و الكمون و البصل و الزنجبيل
-يترك الدجاج منقوع فى التتبيلة لمدة ساعة
- يغمس الدجاج فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط
-يوضع  الدجاج فى الثلاجة لمدة نصف ساعة
- يسخن في زيت غزير على نار عالية
- يحمر الدجاج فى الزيت لمدة دقيقة ثم نخفف النار الى درجة متوسطة
- نستمر في قلي الدجاج حتى يتحول للون الذهبي
- نرفع بروستد الدجاج و نقوم بتصفيته ، ونقدمه ساخنا .

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