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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبلوغه سن المعاش

نقابة أطباء كفر الشيخ تشهد حفل تكريم وكيل صحة السويس الأسبق.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت نقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حفل تكريم الدكتور لطفي عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الأسبق، ومدير عام مستشفى كفر الشيخ العام سابقاً، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش.

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حضر الحفل الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه قرع، عميد كلية الطب، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمود طلحة مرسي، أمين عام نقابة الأطباء بالمحافظة، والدكتور حسن الباتع، العميد السابق لكلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام مستشفى كفر الشيخ الجامعي، والدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ الجامعي، والدكتور حسام جاد، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب.


كما حضر الحفل، الذي قدمه الإعلامي زايد الزاهد، لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، من بينهم النائب ياسر منير، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والمهندس سامي هنداوي، عضو مجلس نقابة المهندسين بالمحافظة، والدكتور زيدان المنشاوي، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام الأسبق، والدكتور أحمد مصباح، مدير عام مستشفى الحامول المركزي، ولفيف من الأطباء وقيادات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

 

وفي ختام الحفل، أهدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، درع مديرية الصحة للدكتور لطفي عبد السميع، تقديراً لجهوده المتواصلة عبر رحلة حافلة بالعطاء تولى خلالها العديد من المناصب القيادية والإدارية، مشيدة بما قدمه من عطاء وجهد مضني يستحق الثناء والشكر والتقدير.

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محافظ كفر الشيخ نقابة الأطباء محافظة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ وزارة الصحة كفر الشيخ

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