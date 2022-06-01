3 أشياء تجنب فعلها عند وقوع الهاتف في الماء.. و6 خطوات لإصلاحه بنفسك

مع استخدام الكثير منا للهواتف الذكية، فإن أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث هو وقوع الهاتف عن طريق الخطأ في الماء، وبمجرد سقوطه فإن أحد أسرع الطرق لإنقاذ هاتفك تتمثل في إخراجه من المياه بأقصى سرعة، فهناك فرص كبيرة في بدء تشغيل الهاتف مرة أخرى، إذ تمكنت من تقليل مدة وجوده في الماء.

ولسوء الحظ، قد لا تتمكن من تجنب مثل هذه الظروف غير المتوقعة، ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسوء في حال سقوط هاتفك في الماء، إذ لم يكن لديه حماية عالية ضد الماء والغبار، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المكونات الداخلية للهاتف، أو إلحاق الضرر بالشاشة خاصية اللمس، أو حتى أسوأ من ذلك.

أشياء توقف عن فعلها على الفور إذا وقع هاتفك بالماء

تدعم معظم الهواتف الذكية الحديثة، ميزة مقاومة الماء والغبار، وفقا لمعيار Ingress Protection، من بينها عدة تصنيفات مختلفة هي: IP67 أو IP68 فهذا يعني أن هاتفك لديه حماية عالية ضد الماء والغبار، ولكن إذا كان هاتفك الذكي لا يدعم أي من التقييمين السابقين، فإنت بحاجة إلى معرفة قائمة الممنوعات وما لا يجب عليك القيام به في حال وقوع الهاتف في الماء.



أولا: أغلق الهاتف على الفور: بمجرد سقوط الهاتف الذكي بالماء، تذكر أن الخطوة الأولى التي يجب أن تقوم بها تتمثل في أخراجه واغلاقه على الفور، قد تساهم هذه الخطوة في وقف الضرر الذي قد تتعرض له المكونات الداخلية للجهاز، حيث قد يؤدي تشعيل هاتفك المبلل بالماء إلى نشوء دائرة كهربائية تقضي على الهاتف نهائيا.

ثانيا: لا تقم بمحاولة شحنه: قد تعد الطريقة الأمثل لاستعادة هاتفك مرة أخرى، أن تتركه حتي يجف تمام، وخلال فترة الانتظار هذه يجب أن تبتعد تمام عن محاولة شحن الجهاز، حيث أن إيصال هاتفك المبتل بالماء قد تجعل الأضرار أكبر بكثير، حيث قد تؤدي إلى انفجار الهاتف.

ثالثا: لا تستخدم مجفف الشعر أو الميكروويف: لا تستخدم أي من أدوات التجفيف الساخنة للتخلص من الماء الذي تسرب إلى داخل هاتفك، حيث يمكن للحرارة أو السخونة الزائدة أن تلحق الضرر بالأجهزة الداخلية للهاتف بدلا من أن تجففه.

أشياء توقف عن فعلها على الفور إذا وقع هاتفك بالماء

خطوات سحرية لمعالجة هاتفك إذا سقط في الماء

ولضمان الحد الأدنى من الضرر إذا سقط في الماء، هناك بعض الخطوات المهمة التي يمكنك القيام بها على الفور حال سقوط هاتفك الذكي في الماء، وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى: أخرج هاتفك الذكي من الماء على الفور وجففه جيدا بقطعة قماش نظيفة.

الخطوة الثانية: لو كان الهاتف لا يزال يعمل بعد، قم بإيقاف تشغيله على الفور، وقاوم الرغبة في فتحه والتحقق من إذ كان لا يزال يعمل أم لا، لأن هذا قد يمنعه من العمل بشكل أكبر، فإذا وجدته مغلقا، لا تحاول تشغيله أو الضغط على أي زرار.

الخطوة الثالثة: أزل الغطاء الخلفي للهاتف إن أمكن، إذا ما كان موجودا، ثم قم بإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة.

الخطوة الرابعة: استخدم قطعة قماش قطنية، لتجفيف هاتفك، أو قم بلفه بمناديل مطبخ فائقة الامتصاص، لامتصاص أكبر قدر من المياه، ثم قم بهز هاتفك الذكي برفق لإزالة أي ماء في منفذ سماعة الرأس ومقبس الشحن والمنافذ الأخرى.

الخطوة الخامسة: ضع هاتفك الذكي في وعاء من الأرز الجاف وقم بتغطيته بالكامل واتركه لمدة 48 ساعة على الأقل.

الخطوة السادسة: عندما تنتهي الـ 48 ساعة، تحقق من منافذ الأرز وقم بإزالة أي حبوب باستخدام زوج صغير من الملقط، الآن يمكنك تشغيل هاتفك، إذا نجحت، فتأكد من نسخ جميع بياناتك احتياطيًا على الفور، فمن المحتمل أن يتوقف هاتفك عن العمل مرة أخرى.