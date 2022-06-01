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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير المصري ببروكسل يبحث ملفات التعاون مع وزيرة الطاقة البلجيكية

سفير مصر يبحث التعاون
سفير مصر يبحث التعاون بمجال الطاقة مع وزيرة الطاقة البلجيكي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا، بوزيرة الطاقة البلجيكية "تين فان دير شترايتين"، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وذلك في إطار التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال.


أكد السفير عبد العاطي ضرورة متابعة نتائج لقاءات رئيس الجمهورية مع رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات البلجيكية العاملة في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل في فبراير الماضي، والتي ركزت على تعزيز التعاون مع بلجيكا في مجال الطاقة التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير الموانئ وحماية الشواطئ المصرية.


أكدت الوزيرة البلجيكية تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، وكنافذة للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما في ضوء استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.


واستعرض السفير عبد العاطي الإمكانيات المصرية في مجال الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، والنظيفة، وخاصة ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، لاسيما الغاز المسال، فضلاً عن الفرص الكبيرة في مجال التحول الأخضر، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وهي الأمور التي تؤهل لمصر لأن تكون مركزاً رئيسياً لتداول وتوزيع وإنتاج الطاقة بمختلف مصادرها.


كما تطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التعاون مع الجانب البلجيكي من أجل دعم مصر في رئاستها لقمة المناخ المُقبلة، وبما يساهم في نجاح هذه القمة من أجل دعم كافة الدول في مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات التكيف.

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