ينتقل من إنسان لآخر.. طبيب: جدري القرود مزعج وتحوله لوباء عالمي مستبعد

كشف الدكتور رياض درقاوي، طبيب متخصص في الطب المخبري والمناعة، تفاصيل جديدة عن مرض جدري القرود، مؤكدا انه مرضا موجود منذ سنوات كثيرة وليس الفترة الحالية.

وأضاف "رياض درقاوي"، في مداخلة هاتفية مع "نشرة الثالثة" المذاع عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن مرض جدري القردة يمكن أن ينتقل من شخص لأخر بعد أن كان ينتقل من حيوان لإنسان، لافتا إلى أن يجب على الإنسان أن ينتبه عند تواجده بالقرب من الحيوان.

وتابع الدكتور رياض درقاوي، طبيب متخصص في الطب المخبري والمناعة، أن المرض ليس شديد العدوى ويكفيه العزل البسيط وليس العزل الكامل والانتظار للتأكد من التشخيص، مستدركا انه عند ظهور أي أعراض عليه التوجه للطبيب ويجب أن يعزل نفسه قليلًا عن باقي أفراد الأسرة.

واستبعد الدكتور رياض درقاوي، طبيب متخصص في الطب المخبري والمناعة، أن يتحول مرض جدري القرود لوباء مثل كورونا أو الأنفلونزا الموسمية، ولكنه يبقى مرض مزعجًا؛ لكونه من الممكن أن ينتقل عن طريق الأغشية المخاطية بالفم والأنف والعين والمناطق التناسلية.



