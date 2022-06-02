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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإكتئاب يهدم.. أسامة الأزهري: اليقين بالله يعفي الإنسان من الهم والحزن

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال  الشيخ أسامة الأزهري، إنه عندما  يكون الإنسان منشرح الصدر ولديه حالة من الرضا والتفاؤل يكون مستقر ومستريح ومعتدل في كل شيء .


وأضاف أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،  :"  الهم والحزن والإكتئاب يهدم الإنسان".

 

وتابع أسامة الأزهري :"  قضية الاكتئاب في منتهى الخطورة وهي أشد أعداء الإنسان، وأي إنسان يبتلى بالاكتئاب واليأس يكون في خطر شديد لأنه قد يسبب الاذى لنفسه او اقرب الناس له ".

 

وأكمل أسامة الأزهري:" كل بادرة حزن تدخل الإنسان تكون محاولة لهدم الإنسان وعلى كل فرد ان يكون قوي وواثق ولا يستسلم للحزن".

 

ولفت أسامة الأزهري:" على الإنسان ألا يدخل في حالة من الإحباط في حياته،  وعليه بـ الاعتصام بالله واليقين فيه والاعتماد عليه لأن فعل هذا الأمر يعفي الإنسان ويريحه من معاني الهم والحزن والإكتئاب ".

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