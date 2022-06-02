طريقة عمل الطعمية في الفرن بالحمص.. بخطوات سهلة



















قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الطعمية في الفرنبالحمص بخطوات سهلة.





مقادير عمل الطعمية الفرن بالحمص بخطوات سهلة:





- بصل مفروم جيدًا.

- كوب حمص مسلوق.

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

- 1 كوب حمص ناضج.

- 1 بيضة.

- حزمة بصل أخضر مفروم.

- كزبرة مفرومة.

- بقدونس مفروم.

- ملعقة فلفل أسود.

- ملعقة ملح.

- ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

مقادير الوجه:

- ملعقة كزبرة ناشفة.

- ملعقة كبيرة سمسم.





طريقة تحضير الطعمية الفرن بالحمص بخطوات سهلة:

1- تضاف جميع المقادير في الخلاط وتخفق جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم.





2- تضاف البيضة آخر المكونات بعض الخفق.





3- ثم تشكل أقراص الطعمية باليد.





3- في صينية مبطنة بالسليكون ومرشوشة بقليل من الشوفان المفروم ترص به الطعمية.





4- يوضع على الوجه الطعمية السمسم مع الكزبرة الناشفة.





5- تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة على 200 مئوية وتترك حتى النضج.





6- تقدم الطعمية في أطباق التقديم ساخنة مع تزينها بالسمسم والكزبرة الناشفة.