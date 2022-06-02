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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الطعمية في الفرن بالحمص.. بخطوات سهلة

صدى البلد



 


 


 

 


 

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الطعمية في الفرنبالحمص بخطوات سهلة.


 

مقادير عمل الطعمية الفرن بالحمص بخطوات سهلة:


 

- بصل مفروم جيدًا.

- كوب حمص مسلوق.

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

- 1 كوب حمص ناضج.

- 1 بيضة.

- حزمة بصل أخضر مفروم.

- كزبرة مفرومة.

- بقدونس مفروم.

- ملعقة فلفل أسود.

- ملعقة ملح.

- ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

مقادير الوجه:

- ملعقة كزبرة ناشفة.

- ملعقة كبيرة سمسم.


 

طريقة تحضير الطعمية الفرن بالحمص بخطوات سهلة:

1- تضاف جميع المقادير في الخلاط وتخفق جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم.


 

2- تضاف البيضة آخر المكونات بعض الخفق.


 

3- ثم تشكل أقراص الطعمية باليد.


 

3- في صينية مبطنة بالسليكون ومرشوشة بقليل من الشوفان المفروم ترص به الطعمية.


 

4- يوضع على الوجه الطعمية السمسم مع الكزبرة الناشفة.


 

5- تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة على 200 مئوية وتترك حتى النضج.


 

6- تقدم الطعمية في أطباق التقديم ساخنة مع تزينها بالسمسم والكزبرة الناشفة.

طريقة عمل الطعمية في الفرن بالحمص بخطوات سهلة طريقة عمل الطعمية طريقة تحضير الطعمية

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