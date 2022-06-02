طريقة عمل الطعمية في الفرن بالحمص.. بخطوات سهلة

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الطعمية في الفرنبالحمص بخطوات سهلة.
مقادير عمل الطعمية الفرن بالحمص بخطوات سهلة:
- بصل مفروم جيدًا.
- كوب حمص مسلوق.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- 1 كوب حمص ناضج.
- 1 بيضة.
- حزمة بصل أخضر مفروم.
- كزبرة مفرومة.
- بقدونس مفروم.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة ملح.
- ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
مقادير الوجه:
- ملعقة كزبرة ناشفة.
- ملعقة كبيرة سمسم.
طريقة تحضير الطعمية الفرن بالحمص بخطوات سهلة:
1- تضاف جميع المقادير في الخلاط وتخفق جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم.
2- تضاف البيضة آخر المكونات بعض الخفق.
3- ثم تشكل أقراص الطعمية باليد.
3- في صينية مبطنة بالسليكون ومرشوشة بقليل من الشوفان المفروم ترص به الطعمية.
4- يوضع على الوجه الطعمية السمسم مع الكزبرة الناشفة.
5- تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة على 200 مئوية وتترك حتى النضج.
6- تقدم الطعمية في أطباق التقديم ساخنة مع تزينها بالسمسم والكزبرة الناشفة.