تعرض للسرقة بالإكراه وأصيب بجلطة في المخ.. أزمات بحياة علي عبدالرحيم

يحل اليوم الخميس 2 يونيو، الذكرى الثانية لوفاة الفنان علي عبد الرحيم، الذي ولد في 13 مايو عام 1961، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز 59 عاما.

علي عبد الرحيم هو فنان مصري من مواليد القاهرة في 1961. بدأ حياته الفنية عام 1985، تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

أعمال علي عبد الرحيم

شارك علي عبد الرحيم، فى مجموعة من الأفلام أشهرهم: "شمس الزناتي" قام بدور سامبو و"العشق والدم"، كما كان له العديد من المشاركات فى المسلسلات المصرية المهمة منها ليالي الحلمية (ج3) - ظ1989، الراية البيضا -1988، ثمن الخوف - 1988، وأدرك شهريار الصباح، صح النوم، عباس وحكايته مع الناس، عباد الرحمن.

مرض علي عبد الرحيم

وتعرّض علي عبد الرحيم فى حياته لبعض الأزمات، لعل من أبرزها، أزمته الصحية، وهى جلطة فى المخ، والسبب فى ذلك "فتاة نهرته فى لوكيشن التصوير"؛ الأمر الذى أثر سلبيًا على نفسيته، حيث تحمَّل كلامها السلبى على أعصابه، وهو ما تسبب فى إصابته بجلطة في المخ.

وبسبب هذه الأزمة الصحية ابتعد علي عبد الرحيم عن الكاميرا ومشاركته فى العديد من الأعمال الفنية حتى تماثل للشفاء.

سرقة علي عبد الرحيم

وكان من بين الأزمات التى كشف على عبد الرحيم عنها خلال تصريحات صحفية ، تعرضه للسرقة بالإكراه على يد بعض الشباب حيث كان عائدا فى ساعة متأخرة وكان الطبيب المعالج له أوصاه بضرورة اجراء بعض التمارين والمشى على قدمه وكان يتكئ على عكاز وبالفعل تهجم عليه شباب وسرقوا منه "محفظته" التى كانت تحتوي على بعض الاموال.