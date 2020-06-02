تشييع جثمان الفنان الراحل علي عبد الرحيم بعد صلاة العشاء

يشيع جثمان الراحل علي عبد الرحيم البوم ، بعد العشاء، بمقابر الأسرة بالقاهرة.





وكان قد أعلن الفنان أحمد وفيق عن وفاة الفنان علي عبد الرحيم عبر صفحته على فيسبوك .

وكتب:"البقاء والدوم لله .. رحل عنا الفنان علي عبد الرحيم .. الله يرحمك يا طيب".





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علي عبد الرحيم فنان شارك فى مجموعة من الأفلام أشهرهم:": شمس الزناتي قام بدور سامبو والعشق والدم".

كما كان له العديد من المشاركات فى المسلسلات المصرية المهمة منها ليالي الحلمية (ج3) -1989، لراية البيضا -1988ثمن الخوف -1988، وادرك شهريار الصباح، صح النوم، عباس وحكايته مع الناس، عباد الرحمن.





